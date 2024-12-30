https://ria.ru/20241230/medvedev-1992073117.html

Медведев заявил, что прежние власти в Европе утратили контроль

Медведев заявил, что прежние власти в Европе утратили контроль - РИА Новости, 30.12.2024

Медведев заявил, что прежние власти в Европе утратили контроль

Произошедшие за год события в Европе подтверждают, что прежняя полиция и прочие власти в европейских странах распущены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T14:41:00+03:00

2024-12-30T14:41:00+03:00

2024-12-30T14:41:00+03:00

в мире

европа

япония

россия

дмитрий медведев

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6201ab24fb718e3bf8ed810dc5e212f.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Произошедшие за год события в Европе подтверждают, что прежняя полиция и прочие власти в европейских странах распущены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале проанализировал список "нереальных, но вполне ожидаемых событий" на 2024 год, который он составил годом ранее. В частности, отметив верность своего прогноза о "роспуске обычных полицейских формирований в ЕС с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям". "Навозные бунты французских фермеров, демонстрации западных политиков с пониженной социальной ответственностью, вакханалия интернациональных фриков на Олимпиаде в Париже – всё это недвусмысленно подтверждает, что прежняя полиция и прочие власти в Европе распущены", - написал Медведев. "На улицах Европы развеваются грязные полотнища жовто-блакитных флагов, в нацистских типографиях печатают комиксы про пустоглазого вурдалака Бандеру, а кровососущие неофиты в Киеве преследуют каноническую Церковь и славят Сатану", - добавил он. Кроме того, по словам Медведева, сбылся и еще один его "нереальный прогноз" на 2024 год, а именно захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его императором. "Судя по разрушительным землетрясениям и пожарам, охватившим эту страну в 2024 году, голубому северному сиянию на островах и уродливым кривляньям японских политиков, исчезновение Страны восходящего солнца не за горами", - констатировал он, добавив, что в следующем году Японию ожидает "самая мрачная развязка".

https://ria.ru/20241228/merkuris-1991788239.html

https://ria.ru/20241230/medvedev-1992072218.html

европа

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, япония, россия, дмитрий медведев, евросоюз