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Медведев заявил, что прежние власти в Европе утратили контроль - РИА Новости, 30.12.2024
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14:41 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/medvedev-1992073117.html
Медведев заявил, что прежние власти в Европе утратили контроль
Медведев заявил, что прежние власти в Европе утратили контроль - РИА Новости, 30.12.2024
Медведев заявил, что прежние власти в Европе утратили контроль
Произошедшие за год события в Европе подтверждают, что прежняя полиция и прочие власти в европейских странах распущены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:41:00+03:00
2024-12-30T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Произошедшие за год события в Европе подтверждают, что прежняя полиция и прочие власти в европейских странах распущены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале проанализировал список "нереальных, но вполне ожидаемых событий" на 2024 год, который он составил годом ранее. В частности, отметив верность своего прогноза о "роспуске обычных полицейских формирований в ЕС с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям". "Навозные бунты французских фермеров, демонстрации западных политиков с пониженной социальной ответственностью, вакханалия интернациональных фриков на Олимпиаде в Париже – всё это недвусмысленно подтверждает, что прежняя полиция и прочие власти в Европе распущены", - написал Медведев. "На улицах Европы развеваются грязные полотнища жовто-блакитных флагов, в нацистских типографиях печатают комиксы про пустоглазого вурдалака Бандеру, а кровососущие неофиты в Киеве преследуют каноническую Церковь и славят Сатану", - добавил он. Кроме того, по словам Медведева, сбылся и еще один его "нереальный прогноз" на 2024 год, а именно захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его императором. "Судя по разрушительным землетрясениям и пожарам, охватившим эту страну в 2024 году, голубому северному сиянию на островах и уродливым кривляньям японских политиков, исчезновение Страны восходящего солнца не за горами", - констатировал он, добавив, что в следующем году Японию ожидает "самая мрачная развязка".
https://ria.ru/20241228/merkuris-1991788239.html
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в мире, европа, япония, россия, дмитрий медведев, евросоюз
В мире, Европа, Япония, Россия, Дмитрий Медведев, Евросоюз
Медведев заявил, что прежние власти в Европе утратили контроль

Медведев: события в Европе подтверждают, что полиция и прочие власти распущены

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Произошедшие за год события в Европе подтверждают, что прежняя полиция и прочие власти в европейских странах распущены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале проанализировал список "нереальных, но вполне ожидаемых событий" на 2024 год, который он составил годом ранее. В частности, отметив верность своего прогноза о "роспуске обычных полицейских формирований в ЕС с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям".
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"Навозные бунты французских фермеров, демонстрации западных политиков с пониженной социальной ответственностью, вакханалия интернациональных фриков на Олимпиаде в Париже – всё это недвусмысленно подтверждает, что прежняя полиция и прочие власти в Европе распущены", - написал Медведев.
"На улицах Европы развеваются грязные полотнища жовто-блакитных флагов, в нацистских типографиях печатают комиксы про пустоглазого вурдалака Бандеру, а кровососущие неофиты в Киеве преследуют каноническую Церковь и славят Сатану", - добавил он.
Кроме того, по словам Медведева, сбылся и еще один его "нереальный прогноз" на 2024 год, а именно захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его императором.
"Судя по разрушительным землетрясениям и пожарам, охватившим эту страну в 2024 году, голубому северному сиянию на островах и уродливым кривляньям японских политиков, исчезновение Страны восходящего солнца не за горами", - констатировал он, добавив, что в следующем году Японию ожидает "самая мрачная развязка".
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