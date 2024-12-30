Американские деньги, выделенные Украине, разворованы, заявил Медведев
Медведев: выделенные Украине деньги успешно разворованы при участии сына Байдена
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Американские деньги, выделенные Украине, "успешно разворованы" киевским режимом при участии сына президента США Хантера Байдена, констатировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред СБ в своем Telegram-канале за день до нового года вспомнил "список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий", который он составил в прошлом году. Медведев отметил, что все из этих "выдуманных прогнозов" сбылись.
"Выделение Украине кредита в размере стопятьсот миллиардов долларов США, а потом расхищение этого кредита киевским режимом при участии Хантера Байдена. И что из этого не случилось? Деньги выделены и успешно разворованы. Хантер Байден своё давным-давно украл. Ждал новой порции бабла, попался в угаре наркотической клептомании, но был помилован заботливым папашей-маразматиком", - написал Медведев.
Он упомянул и о своем, сделанном год назад, прогнозе насчет президента США Джо Байдена.
"Объявление в международный розыск Джо Байдена в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления. Дед нехотя ушёл семенящей походкой, быстро заблудился и вот-вот совсем потеряется в могильном холоде ночи…", - отметил зампред Совбеза.
В прошлом году он также в шутку предрек "массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением ими более половины мест в конгрессе США".
Год спустя Медведев иронично отметил, что "мерцающие инфернальным светом объекты, массово пролетевшие в 2024 году над территорией США, конечно же, инопланетные корабли".
"Сегодня все они складированы в Ангаре 18 на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон. А что касается сенаторов и конгрессменов… вглядитесь в их жуткие лица повнимательнее. Это, вне всякого сомнения, мерзкие рептилоиды (например, Линдси Грэм, Майкл Маккол, Стив Коэн, Джейми Раскин, Ричард Блюменталь и прочие несимпатичные чешуйчатые твари)", - продолжил он.