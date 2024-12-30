https://ria.ru/20241230/medvedev-1992066277.html

Американские деньги, выделенные Украине, разворованы, заявил Медведев

Американские деньги, выделенные Украине, разворованы, заявил Медведев - РИА Новости, 30.12.2024

Американские деньги, выделенные Украине, разворованы, заявил Медведев

Американские деньги, выделенные Украине, "успешно разворованы" киевским режимом при участии сына президента США Хантера Байдена, констатировал зампредседателя... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T13:07:00+03:00

2024-12-30T13:07:00+03:00

2024-12-30T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Американские деньги, выделенные Украине, "успешно разворованы" киевским режимом при участии сына президента США Хантера Байдена, констатировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Зампред СБ в своем Telegram-канале за день до нового года вспомнил "список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий", который он составил в прошлом году. Медведев отметил, что все из этих "выдуманных прогнозов" сбылись. "Выделение Украине кредита в размере стопятьсот миллиардов долларов США, а потом расхищение этого кредита киевским режимом при участии Хантера Байдена. И что из этого не случилось? Деньги выделены и успешно разворованы. Хантер Байден своё давным-давно украл. Ждал новой порции бабла, попался в угаре наркотической клептомании, но был помилован заботливым папашей-маразматиком", - написал Медведев. Он упомянул и о своем, сделанном год назад, прогнозе насчет президента США Джо Байдена. "Объявление в международный розыск Джо Байдена в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления. Дед нехотя ушёл семенящей походкой, быстро заблудился и вот-вот совсем потеряется в могильном холоде ночи…", - отметил зампред Совбеза. В прошлом году он также в шутку предрек "массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением ими более половины мест в конгрессе США". Год спустя Медведев иронично отметил, что "мерцающие инфернальным светом объекты, массово пролетевшие в 2024 году над территорией США, конечно же, инопланетные корабли". "Сегодня все они складированы в Ангаре 18 на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон. А что касается сенаторов и конгрессменов… вглядитесь в их жуткие лица повнимательнее. Это, вне всякого сомнения, мерзкие рептилоиды (например, Линдси Грэм, Майкл Маккол, Стив Коэн, Джейми Раскин, Ричард Блюменталь и прочие несимпатичные чешуйчатые твари)", - продолжил он.

https://ria.ru/20240310/medvedev-1932137007.html

https://ria.ru/20241230/mwm-1992048352.html

https://ria.ru/20241229/ogovorka-1991942830.html

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Варвара Скокшина

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