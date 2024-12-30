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Медведев заявил, что его прогноз о "партии чушпанов" сбылся - РИА Новости, 30.12.2024
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12:01 30.12.2024 (обновлено: 12:27 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/medvedev-1992060335.html
Медведев заявил, что его прогноз о "партии чушпанов" сбылся
Медведев заявил, что его прогноз о "партии чушпанов" сбылся - РИА Новости, 30.12.2024
Медведев заявил, что его прогноз о "партии чушпанов" сбылся
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил верность своих прогноз на 2024 год, заявив, в частности, что его предсказание о создании в... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:01:00+03:00
2024-12-30T12:27:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил верность своих прогноз на 2024 год, заявив, в частности, что его предсказание о создании в России "партии пацанов" и "партии чушпанов" сбылось. Медведев проанализировал список "нереальных, но вполне ожидаемых событий" на 2024 год, который он составил годом ранее. "И вот что получается. Все, ну все, что я написал, – все сбылось! Сравните. 1. Создание у нас двух новых партий – партии пацанов и партии чушпанов. Так ведь и вышло. Часть людей всё-таки поделилась на пацанов и чушпанов. Правильные пацаны держат слово и помогают своим. А гнилые чушпаны гадят по закоулкам. То банкомат подожгут, то бутылку бросят. Нет и не будет им пощады", - написал Медведев.
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политика, россия, дмитрий медведев
Политика, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что его прогноз о "партии чушпанов" сбылся

Медведев заявил, что его нереальные прогнозы на 2024 год сбылись

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил верность своих прогноз на 2024 год, заявив, в частности, что его предсказание о создании в России "партии пацанов" и "партии чушпанов" сбылось.
Медведев проанализировал список "нереальных, но вполне ожидаемых событий" на 2024 год, который он составил годом ранее.
"И вот что получается. Все, ну все, что я написал, – все сбылось! Сравните. 1. Создание у нас двух новых партий – партии пацанов и партии чушпанов. Так ведь и вышло. Часть людей всё-таки поделилась на пацанов и чушпанов. Правильные пацаны держат слово и помогают своим. А гнилые чушпаны гадят по закоулкам. То банкомат подожгут, то бутылку бросят. Нет и не будет им пощады", - написал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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