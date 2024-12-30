https://ria.ru/20241230/mchs-1992042077.html

Участники экспедиции МЧС прошли с частицей Вечного огня 1577 километров

Участники экспедиции МЧС прошли с частицей Вечного огня 1577 километров - РИА Новости, 30.12.2024

Участники экспедиции МЧС прошли с частицей Вечного огня 1577 километров

Участники арктической экспедиции МЧС РФ, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли с частицей Вечного огня 1577 километров, сообщает... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T06:54:00+03:00

2024-12-30T06:54:00+03:00

2024-12-30T06:54:00+03:00

общество

россия

мурманская область

архангельская область

александр куренков (мчс)

дед мороз

снегурочка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571225064_0:0:3293:1852_1920x0_80_0_0_d13b76f63d8a8389616fe229e247c084.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Участники арктической экспедиции МЧС РФ, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли с частицей Вечного огня 1577 километров, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее глава МЧС России Александр Куренков открыл в Мурманске первый этап арктической экспедиции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут экспедиции общей протяженностью более 14 тысяч километров пройдет по десяти арктическим регионам страны. Участники пронесут частицу Вечного огня по всему арктическому побережью до чукотского Певека. Колонна МЧС преодолела маршрут по Мурманской области, после чего направилась в Карелию, а затем в Архангельскую область. "Карелия приняла эстафету от Мурманской области. Сотрудники МЧС России колонной по республике преодолели 831 километр. В карельской части экспедиции приняли участие 19 человек и семь единиц техники. Всего с 25 декабря, с начала старта, участники арктической экспедиции прошли 1577 километров. Частицу Вечного огня в лампаде доставили к воинскому мемориалу "Раменцы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в память о советских воинах, павших на карельской земле, сотрудники МЧС, Росгвардии и кадеты возложили цветы. Аварийно-спасательные автомобили, как сообщает МЧС, преодолели сложный участок дороги от федеральной трассы Р-21 до станции Раменцы, что позволило проверить их работу в зимних условиях. В Сегеже участники экспедиции отработали ликвидацию условного ДТП, где одна из машин загорелась. Пожарные быстро прибыли на место, потушили огонь и оказали первую помощь условно пострадавшим. А в Костомукше, подчеркнули в ведомстве, спасатели провели учения по ликвидации пожара после столкновения автомобилей, отработав навыки использования гидравлического оборудования. "Передача частицы Вечного Огня в Архангельскую область состоялась в деревне Хвалинская у мемориала "Воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны" в торжественной обстановке. Там же, в населенном пункте, в преддверии Нового года для детей устроили сюрприз. Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят и вручили сладкие подарки", - добавили в МЧС.

https://ria.ru/20241229/mchs-1991958128.html

https://ria.ru/20241226/glava-1991392260.html

россия

мурманская область

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мурманская область, архангельская область, александр куренков (мчс), дед мороз, снегурочка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)