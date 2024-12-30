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Участники экспедиции МЧС прошли с частицей Вечного огня 1577 километров - РИА Новости, 30.12.2024
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06:54 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/mchs-1992042077.html
Участники экспедиции МЧС прошли с частицей Вечного огня 1577 километров
Участники экспедиции МЧС прошли с частицей Вечного огня 1577 километров - РИА Новости, 30.12.2024
Участники экспедиции МЧС прошли с частицей Вечного огня 1577 километров
Участники арктической экспедиции МЧС РФ, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли с частицей Вечного огня 1577 километров, сообщает... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T06:54:00+03:00
2024-12-30T06:54:00+03:00
общество
россия
мурманская область
архангельская область
александр куренков (мчс)
дед мороз
снегурочка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Участники арктической экспедиции МЧС РФ, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли с частицей Вечного огня 1577 километров, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее глава МЧС России Александр Куренков открыл в Мурманске первый этап арктической экспедиции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут экспедиции общей протяженностью более 14 тысяч километров пройдет по десяти арктическим регионам страны. Участники пронесут частицу Вечного огня по всему арктическому побережью до чукотского Певека. Колонна МЧС преодолела маршрут по Мурманской области, после чего направилась в Карелию, а затем в Архангельскую область. "Карелия приняла эстафету от Мурманской области. Сотрудники МЧС России колонной по республике преодолели 831 километр. В карельской части экспедиции приняли участие 19 человек и семь единиц техники. Всего с 25 декабря, с начала старта, участники арктической экспедиции прошли 1577 километров. Частицу Вечного огня в лампаде доставили к воинскому мемориалу "Раменцы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в память о советских воинах, павших на карельской земле, сотрудники МЧС, Росгвардии и кадеты возложили цветы. Аварийно-спасательные автомобили, как сообщает МЧС, преодолели сложный участок дороги от федеральной трассы Р-21 до станции Раменцы, что позволило проверить их работу в зимних условиях. В Сегеже участники экспедиции отработали ликвидацию условного ДТП, где одна из машин загорелась. Пожарные быстро прибыли на место, потушили огонь и оказали первую помощь условно пострадавшим. А в Костомукше, подчеркнули в ведомстве, спасатели провели учения по ликвидации пожара после столкновения автомобилей, отработав навыки использования гидравлического оборудования. "Передача частицы Вечного Огня в Архангельскую область состоялась в деревне Хвалинская у мемориала "Воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны" в торжественной обстановке. Там же, в населенном пункте, в преддверии Нового года для детей устроили сюрприз. Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят и вручили сладкие подарки", - добавили в МЧС.
https://ria.ru/20241229/mchs-1991958128.html
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мурманская область
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общество, россия, мурманская область, архангельская область, александр куренков (мчс), дед мороз, снегурочка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Мурманская область, Архангельская область, Александр Куренков (МЧС), Дед Мороз, Снегурочка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Участники экспедиции МЧС прошли с частицей Вечного огня 1577 километров

Арктическая экспедиция МЧС прошла с частицей Вечного огня 1577 километров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Участники арктической экспедиции МЧС РФ, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли с частицей Вечного огня 1577 километров, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков открыл в Мурманске первый этап арктической экспедиции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут экспедиции общей протяженностью более 14 тысяч километров пройдет по десяти арктическим регионам страны. Участники пронесут частицу Вечного огня по всему арктическому побережью до чукотского Певека. Колонна МЧС преодолела маршрут по Мурманской области, после чего направилась в Карелию, а затем в Архангельскую область.
Глава МЧС России Александр Куренков дал старт арктической экспедиции МЧС РФ из Мурманска на Чукотку - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Арктическая экспедиция МЧС передала эстафету в Карелию
Вчера, 06:34
"Карелия приняла эстафету от Мурманской области. Сотрудники МЧС России колонной по республике преодолели 831 километр. В карельской части экспедиции приняли участие 19 человек и семь единиц техники. Всего с 25 декабря, с начала старта, участники арктической экспедиции прошли 1577 километров. Частицу Вечного огня в лампаде доставили к воинскому мемориалу "Раменцы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в память о советских воинах, павших на карельской земле, сотрудники МЧС, Росгвардии и кадеты возложили цветы. Аварийно-спасательные автомобили, как сообщает МЧС, преодолели сложный участок дороги от федеральной трассы Р-21 до станции Раменцы, что позволило проверить их работу в зимних условиях.
В Сегеже участники экспедиции отработали ликвидацию условного ДТП, где одна из машин загорелась. Пожарные быстро прибыли на место, потушили огонь и оказали первую помощь условно пострадавшим. А в Костомукше, подчеркнули в ведомстве, спасатели провели учения по ликвидации пожара после столкновения автомобилей, отработав навыки использования гидравлического оборудования.
"Передача частицы Вечного Огня в Архангельскую область состоялась в деревне Хвалинская у мемориала "Воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны" в торжественной обстановке. Там же, в населенном пункте, в преддверии Нового года для детей устроили сюрприз. Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят и вручили сладкие подарки", - добавили в МЧС.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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ОбществоРоссияМурманская областьАрхангельская областьАлександр Куренков (МЧС)Дед МорозСнегурочкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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