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На Кубани назвали сроки основной работы по очистке побережья от мазута - РИА Новости, 30.12.2024
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18:29 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/mazut-1992095928.html
На Кубани назвали сроки основной работы по очистке побережья от мазута
На Кубани назвали сроки основной работы по очистке побережья от мазута - РИА Новости, 30.12.2024
На Кубани назвали сроки основной работы по очистке побережья от мазута
Основные работы по очистке побережья от мазута могут быть завершены за неделю, если не будет новых выбросов, сообщил первый вице-губернатор, руководитель... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T18:29:00+03:00
2024-12-30T18:29:00+03:00
темрюкский район
анапа
керченский пролив
игорь галась
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Основные работы по очистке побережья от мазута могут быть завершены за неделю, если не будет новых выбросов, сообщил первый вице-губернатор, руководитель оперштаба Кубани Игорь Галась. "До конца года мы намерены максимально вывезти то, что уже собрано на пляжах, а с нового года перегруппируем муниципальные образования с участков, где основная работа завершена, на те, где требуются дополнительные силы. Если не будет новых выбросов, основной фронт работы завершим в течение недели, а после – приступим к чистовой уборке", – приводятся слова Галася в Telegram-канале регионального оперштаба. По его словам, речь идет о побережье от Темрюкского района до Анапы. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241228/ptitsy-1991862887.html
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анапа
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темрюкский район, анапа, керченский пролив, игорь галась, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край, россия
Темрюкский район, Анапа, Керченский пролив, Игорь Галась, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край, Россия
На Кубани назвали сроки основной работы по очистке побережья от мазута

Оперштаб Кубани: основные работы по очистке побережья могут завершить за неделю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Основные работы по очистке побережья от мазута могут быть завершены за неделю, если не будет новых выбросов, сообщил первый вице-губернатор, руководитель оперштаба Кубани Игорь Галась.
"До конца года мы намерены максимально вывезти то, что уже собрано на пляжах, а с нового года перегруппируем муниципальные образования с участков, где основная работа завершена, на те, где требуются дополнительные силы. Если не будет новых выбросов, основной фронт работы завершим в течение недели, а после – приступим к чистовой уборке", – приводятся слова Галася в Telegram-канале регионального оперштаба.
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В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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Темрюкский районАнапаКерченский проливИгорь ГаласьВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский крайРоссия
 
 
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