https://ria.ru/20241230/mazut-1992095928.html

На Кубани назвали сроки основной работы по очистке побережья от мазута

На Кубани назвали сроки основной работы по очистке побережья от мазута - РИА Новости, 30.12.2024

На Кубани назвали сроки основной работы по очистке побережья от мазута

Основные работы по очистке побережья от мазута могут быть завершены за неделю, если не будет новых выбросов, сообщил первый вице-губернатор, руководитель... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T18:29:00+03:00

2024-12-30T18:29:00+03:00

2024-12-30T18:29:00+03:00

темрюкский район

анапа

керченский пролив

игорь галась

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Основные работы по очистке побережья от мазута могут быть завершены за неделю, если не будет новых выбросов, сообщил первый вице-губернатор, руководитель оперштаба Кубани Игорь Галась. "До конца года мы намерены максимально вывезти то, что уже собрано на пляжах, а с нового года перегруппируем муниципальные образования с участков, где основная работа завершена, на те, где требуются дополнительные силы. Если не будет новых выбросов, основной фронт работы завершим в течение недели, а после – приступим к чистовой уборке", – приводятся слова Галася в Telegram-канале регионального оперштаба. По его словам, речь идет о побережье от Темрюкского района до Анапы. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/ptitsy-1991862887.html

https://ria.ru/20241228/mazut-1991854471.html

темрюкский район

анапа

керченский пролив

краснодарский край

россия

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темрюкский район, анапа, керченский пролив, игорь галась, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край, россия