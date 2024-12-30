https://ria.ru/20241230/maynery-1992035952.html

Нелегальных майнеров в Чечне приравняют к террористам, заявил Делимханов

Нелегальных майнеров в Чечне приравняют к террористам, заявил Делимханов - РИА Новости, 30.12.2024

Нелегальных майнеров в Чечне приравняют к террористам, заявил Делимханов

Нелегальных майнеров, деятельность которых приводит к проблемам с электроснабжением целых районов и городов, в Чечне приравняют к террористам, заявил... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T02:41:00+03:00

2024-12-30T02:41:00+03:00

2024-12-30T02:41:00+03:00

россия

адам делимханов

госдума рф

донецкая народная республика

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ГРОЗНЫЙ, 30 ноя - РИА Новости. Нелегальных майнеров, деятельность которых приводит к проблемам с электроснабжением целых районов и городов, в Чечне приравняют к террористам, заявил журналистам депутат Госдумы, руководитель оперативного штаба по развитию региональной электроэнергетики Адам Делимханов. "Наш глава республики, Герой России Рамзан Ахматович (Кадыров - ред.) уделяет большое внимание обеспечению стабильного энергоснабжения, в связи с чем просит довести до сведения всех жителей республики, что в случае выявления нелегального майнинга, также влекущего за собой проблемы с электричеством в целом районе, селе или городе, виновные в этом будут подвергнуты строгому наказанию. Мы приравняем их к террористам, так как их действия наносят вред всему обществу", - сказал Делимханов. Правительство РФ полностью запретило майнинг криптовалют в десяти регионах России с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года, а еще в трех регионах - частично, в осенне-зимний период. Полный запрет криптомайнинга введут в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Частичный запрет введут в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

https://ria.ru/20241128/mayning-1986125127.html

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донецкая народная республика

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россия, адам делимханов, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика