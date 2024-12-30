https://ria.ru/20241230/maslov-1992053745.html

Андрей Маслов: массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом

Андрей Маслов: массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом - РИА Новости, 30.12.2024

Андрей Маслов: массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом

Греция с началом СВО на Украине разорвала сотрудничество с Россией, прекратила политический диалог, но Москва готова к конструктивному сотрудничеству с... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T10:34:00+03:00

2024-12-30T10:34:00+03:00

2024-12-30T10:34:00+03:00

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Греция с началом СВО на Украине разорвала сотрудничество с Россией, прекратила политический диалог, но Москва готова к конструктивному сотрудничеству с Греческой Республикой как непостоянным членом СБ ООН, сообщил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в интервью корреспонденту медиагруппы "Россия сегодня" Геннадию Мельнику. Российский дипломат оценил ситуацию в двусторонних отношениях России и Греции, перспективы экономического и энергетического сотрудничества.– Уважаемый Андрей Михайлович, завершается год, время подводить итоги. А каковы итоги двусторонних отношений России и Греции в этом году? В каком они состоянии?– С началом Специальной военной операции на Украине Греция разорвала сотрудничество с Россией, которое формировалось на протяжении многих десятилетий. Разрушен целый массив российско-греческого взаимодействия, начиная от политики и экономики и заканчивая культурно-гуманитарной сферой. Спустя почти три года изменений в подходах официальных Афин к нашей стране не произошло. По-прежнему слышим агрессивные антироссийские заявления, беспочвенные, полные русофобии обвинения в наш адрес. Ничего подобного Россия себе в отношении Греции не позволяет.– Есть ли каналы связи между Москвой и Афинами?– Политический диалог прерван греческой стороной. Еле теплятся контакты по дипломатической линии на уровне МИД-посольство. Все общение сводится, главным образом, к решению сугубо рабочих вопросов, связанных с обеспечением нормального функционирования загранучреждений – российских в Греции и греческих в России. Других тем для обсуждения попросту нет.– Греция в течение двух лет будет непостоянным членом СБ ООН. Что вы ожидаете от участия Афин в органе ООН, ответственном за поддержание международного мира и безопасности?– В июне Греция была избрана в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2025-2026 годов. Как было в свое время подчёркнуто в соответствующем заявлении нашего Министерства иностранных дел, рассчитываем, что греческая сторона в ходе своей вахты в Совете Безопасности ООН будет ставить во главу угла общие интересы поддержания международного мира и безопасности, вносить эффективный вклад в реагирование на современные вызовы и угрозы. Наша страна к конструктивному сотрудничеству на такой основе готова. Но как будет в реальности, покажет время.– Как вы оцениваете нынешний ход торгово-экономических отношений России и Греции? Массовый туризм из России в Грецию закончился?– Фактическое прекращение торгово-экономического сотрудничества между нашими странами 2,5 года назад, разумеется, отразилось на динамике российско-греческой торговли. За 10 месяцев текущего года товарооборот сократился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,46 миллиарда евро. Российский импорт исчислялся в 1,38 миллиарда евро, что на 40% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Наибольшую долю в импорте Греции из России составляет природный газ.Что касается массового туризма из России в Грецию, то это осталось в прошлом. Сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты отечественных банков, интерес к греческому направлению пошел резко вниз. К слову, согласно статистическим данным, за 10 месяцев Грецию посетило всего 15 тысяч россиян. По подсчетам греческих отраслевых экспертов, каждый год без российских туристов обходится республике приблизительно в 1 млрд евро. Многие местные отрасли лишились прибыли, например, пушно-меховое производство. По оценкам экспертов туристического сектора в этом году зафиксирован интерес наших туристов к отдыху на греческих курортах класса "люкс". Но это, как вы понимаете, не имеет никакого отношения к массовому туризму.– США поставили перед Европой задачу отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Реально ли это, на ваш взгляд? И влияет ли начало коммерческой эксплуатации СПГ-терминала в Александруполисе на поставки российского газа?– Греческое правительство постоянно публично акцентирует задачу по отказу от российского газа. Не берусь судить, насколько это возможно. Афины попытались было заменить российские поставки более дорогостоящим СПГ из других стран, но это обернулось взрывным ростом цен на топливо. Греческие граждане были вынуждены оплачивать непомерные счета за газ и электричество.Сейчас же доля российского газа в энергобалансе Греции, как указывают сами же греческие эксперты, опирающиеся на данные газораспределительной компании DESFA, в этом году составляет примерно 60%. Ввод в эксплуатацию терминала в городе Александруполис, как видите, не сильно повлиял на общую ситуацию. С момента его запуска греческая сторона терминалом не воспользовалась, СПГ через него закупал только болгарский оператор "Булгаргаз".Что касается отказа от наших энергоресурсов к 2027 году, то теоретически все возможно. Вопрос, правда, зачем и будет ли греческая сторона готова настолько раскошеливаться ради неких политических соображений. Политика политикой, но в некоторых случаях может возобладать элементарный здравый смысл.– Общество в Греции, судя по опросам и по общению, позитивно относится к России. Есть ли партии, готовые с нами сотрудничать?– Как и прочие направления сотрудничества, межпарламентское взаимодействие было прекращено греческой стороной после начала СВО. В парламенте Греции по итогам общенациональных выборов в 2023 году впервые не была сформирована Группа дружбы с Россией. Ведущие греческие политические силы к общению с российской стороной интереса не проявляют. Разумеется, имеются отдельные попытки некоторых малых парламентских партий установить контакты с российскими коллегами, но это исключительные случаи, никак не влияющие на общую ситуацию.– Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 ноября на посольском круглом столе говорил о проблемах с тем, как западные СМИ освещают события на Украине. Какова ситуация с информационным фоном в Греции?– Греческое информпространство в целом остаётся антироссийски наэлектризованным. Не до такой, конечно, степени, как в 2022 году, но суть остается прежней. Безусловно, здесь есть добросовестные и здравомыслящие журналисты, в основном в электронных СМИ, которые стараются профессионально подходить к освещению конфликта на Украине и доносить объективную точку зрения. Порой такие смелые голоса звучат и в близких к правительству медиаресурсах. Тем не менее, таких примеров немного, и уж тем более взвешенный, трезвый взгляд не является здесь доминирующим. Основная масса СМИ, как и прежде, транслирует искаженную западную точку зрения, опираясь на западные же источники в качестве истины в последней инстанции.Пользуясь случаем, сердечно поздравляю ваших читателей с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.– Спасибо за интервью. Андрей Михайлович, хотел бы поздравить вас и всех сотрудников посольства России в Греции с наступающим Новым Годом и пожелать вам успехов.

https://ria.ru/20221221/gretsiya-1840159299.html

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https://ria.ru/20241229/gretsija-1991959574.html

https://ria.ru/20241119/gretsiya-1984700222.html

https://ria.ru/20241126/podderzhka-1985794013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

интервью, греция, россия, афины, андрей маслов, сергей лавров, евросоюз, оон