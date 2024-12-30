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Маслов оценил ситуацию с освещением конфликта на Украине в греческих СМИ - РИА Новости, 30.12.2024
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07:37 30.12.2024 (обновлено: 07:46 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/maslov-1992043691.html
Маслов оценил ситуацию с освещением конфликта на Украине в греческих СМИ
Маслов оценил ситуацию с освещением конфликта на Украине в греческих СМИ - РИА Новости, 30.12.2024
Маслов оценил ситуацию с освещением конфликта на Украине в греческих СМИ
Объективных публикаций о конфликте на Украине в греческих СМИ немного, греческое информпространство в целом остается антироссийским, отметил посол России в... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T07:37:00+03:00
2024-12-30T07:46:00+03:00
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АФИНЫ, 30 дек - РИА Новости. Объективных публикаций о конфликте на Украине в греческих СМИ немного, греческое информпространство в целом остается антироссийским, отметил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости. О проблемах с тем, как западные СМИ освещают события на Украине, на посольском "круглом столе" 29 ноября говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Греческое информпространство в целом остается антироссийски наэлектризованным. Не до такой, конечно, степени, как в 2022 году, но суть остается прежней", - сказал посол России. По словам Маслова, в Греции есть добросовестные и здравомыслящие журналисты, в основном в электронных СМИ, которые стараются профессионально подходить к освещению конфликта на Украине и доносить объективную точку зрения. "Порой такие смелые голоса звучат и в близких к правительству медиаресурсах. Тем не менее, таких примеров немного, и уж тем более взвешенный, трезвый взгляд не является здесь доминирующим. Основная масса СМИ, как и прежде, транслирует искаженную западную точку зрения, опираясь на западные же источники в качестве истины в последней инстанции", - рассказал Маслов.
https://ria.ru/20241230/gretsiya-1992041348.html
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в мире, украина, россия, греция, андрей маслов, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Греция, Андрей Маслов, Сергей Лавров
Маслов оценил ситуацию с освещением конфликта на Украине в греческих СМИ

Посол Маслов: в греческих СМИ мало объективных публикаций о конфликте на Украине

© РИА НовостиАндрей Маслов
Андрей Маслов - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости
Андрей Маслов. Архивное фото
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АФИНЫ, 30 дек - РИА Новости. Объективных публикаций о конфликте на Украине в греческих СМИ немного, греческое информпространство в целом остается антироссийским, отметил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости.
О проблемах с тем, как западные СМИ освещают события на Украине, на посольском "круглом столе" 29 ноября говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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"Греческое информпространство в целом остается антироссийски наэлектризованным. Не до такой, конечно, степени, как в 2022 году, но суть остается прежней", - сказал посол России.
По словам Маслова, в Греции есть добросовестные и здравомыслящие журналисты, в основном в электронных СМИ, которые стараются профессионально подходить к освещению конфликта на Украине и доносить объективную точку зрения.
"Порой такие смелые голоса звучат и в близких к правительству медиаресурсах. Тем не менее, таких примеров немного, и уж тем более взвешенный, трезвый взгляд не является здесь доминирующим. Основная масса СМИ, как и прежде, транслирует искаженную западную точку зрения, опираясь на западные же источники в качестве истины в последней инстанции", - рассказал Маслов.
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