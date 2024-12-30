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Маск поддержал переизбрание Джонсона спикером палаты представителей

Маск поддержал переизбрание Джонсона спикером палаты представителей - РИА Новости, 30.12.2024

Маск поддержал переизбрание Джонсона спикером палаты представителей

Американский предприниматель Илон Маск заявил о своей поддержке переизбрания Майка Джонсона на пост спикера палаты представителей в преддверии голосования 3... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T22:02:00+03:00

2024-12-30T22:02:00+03:00

2024-12-30T22:02:00+03:00

в мире

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илон маск

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил о своей поддержке переизбрания Майка Джонсона на пост спикера палаты представителей в преддверии голосования 3 января. В понедельник о поддержке Джонсона заявил избранный президент США Дональд Трамп. "Я полностью тебя поддерживаю", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х в ответ на публикацию Джонсона, в которой он поблагодарил Трампа за поддержку. Ранее Трамп пригрозил Джонсону потерей позиции спикера палаты представителей в случае, если тот не изменит потолок государственного долга США или полностью не устранит его из временного соглашения о финансировании правительства. Тем не менее, поправки к законопроекту, предложенные Трампом, которые включали отмену или значительное увеличение потолка госдолга, в итоговый документ не вошли. Конгресс вернется к работе 3 января и первым делом начнет голосование за нового спикера. Джонсону необходимо обеспечить себе поддержку почти всех республиканцев в нижней палате, что может оказаться непростой задачей. Республиканцы в конгрессе в последние годы отличаются внутренними конфликтами и часто могут проголосовать против заданного курса партии.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, майк джонсон, дональд трамп, илон маск, президентские выборы в сша