Маск поддержал переизбрание Джонсона спикером палаты представителей
Маск заявил о поддержке Джонсона перед избранием спикера палаты представителей
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил о своей поддержке переизбрания Майка Джонсона на пост спикера палаты представителей в преддверии голосования 3 января.
В понедельник о поддержке Джонсона заявил избранный президент США Дональд Трамп.
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"Я полностью тебя поддерживаю", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х в ответ на публикацию Джонсона, в которой он поблагодарил Трампа за поддержку.
Ранее Трамп пригрозил Джонсону потерей позиции спикера палаты представителей в случае, если тот не изменит потолок государственного долга США или полностью не устранит его из временного соглашения о финансировании правительства. Тем не менее, поправки к законопроекту, предложенные Трампом, которые включали отмену или значительное увеличение потолка госдолга, в итоговый документ не вошли.
Конгресс вернется к работе 3 января и первым делом начнет голосование за нового спикера. Джонсону необходимо обеспечить себе поддержку почти всех республиканцев в нижней палате, что может оказаться непростой задачей. Республиканцы в конгрессе в последние годы отличаются внутренними конфликтами и часто могут проголосовать против заданного курса партии.
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