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Маск поддержал переизбрание Джонсона спикером палаты представителей - РИА Новости, 30.12.2024
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22:02 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/mask-1992111577.html
Маск поддержал переизбрание Джонсона спикером палаты представителей
Маск поддержал переизбрание Джонсона спикером палаты представителей - РИА Новости, 30.12.2024
Маск поддержал переизбрание Джонсона спикером палаты представителей
Американский предприниматель Илон Маск заявил о своей поддержке переизбрания Майка Джонсона на пост спикера палаты представителей в преддверии голосования 3... РИА Новости, 30.12.2024
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2024-12-30T22:02:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил о своей поддержке переизбрания Майка Джонсона на пост спикера палаты представителей в преддверии голосования 3 января. В понедельник о поддержке Джонсона заявил избранный президент США Дональд Трамп. "Я полностью тебя поддерживаю", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х в ответ на публикацию Джонсона, в которой он поблагодарил Трампа за поддержку. Ранее Трамп пригрозил Джонсону потерей позиции спикера палаты представителей в случае, если тот не изменит потолок государственного долга США или полностью не устранит его из временного соглашения о финансировании правительства. Тем не менее, поправки к законопроекту, предложенные Трампом, которые включали отмену или значительное увеличение потолка госдолга, в итоговый документ не вошли. Конгресс вернется к работе 3 января и первым делом начнет голосование за нового спикера. Джонсону необходимо обеспечить себе поддержку почти всех республиканцев в нижней палате, что может оказаться непростой задачей. Республиканцы в конгрессе в последние годы отличаются внутренними конфликтами и часто могут проголосовать против заданного курса партии.
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в мире, сша, майк джонсон, дональд трамп, илон маск, президентские выборы в сша
В мире, США, Майк Джонсон, Дональд Трамп, Илон Маск, Президентские выборы в США
Маск поддержал переизбрание Джонсона спикером палаты представителей

Маск заявил о поддержке Джонсона перед избранием спикера палаты представителей

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил о своей поддержке переизбрания Майка Джонсона на пост спикера палаты представителей в преддверии голосования 3 января.
В понедельник о поддержке Джонсона заявил избранный президент США Дональд Трамп.
«
"Я полностью тебя поддерживаю", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х в ответ на публикацию Джонсона, в которой он поблагодарил Трампа за поддержку.
Ранее Трамп пригрозил Джонсону потерей позиции спикера палаты представителей в случае, если тот не изменит потолок государственного долга США или полностью не устранит его из временного соглашения о финансировании правительства. Тем не менее, поправки к законопроекту, предложенные Трампом, которые включали отмену или значительное увеличение потолка госдолга, в итоговый документ не вошли.
Конгресс вернется к работе 3 января и первым делом начнет голосование за нового спикера. Джонсону необходимо обеспечить себе поддержку почти всех республиканцев в нижней палате, что может оказаться непростой задачей. Республиканцы в конгрессе в последние годы отличаются внутренними конфликтами и часто могут проголосовать против заданного курса партии.
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