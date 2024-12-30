https://ria.ru/20241230/mask-1992083699.html

Маск назвал Зеленского чемпионом за "одно из величайших ограблений США"

Маск назвал Зеленского чемпионом за "одно из величайших ограблений США" - РИА Новости, 30.12.2024

Маск назвал Зеленского чемпионом за "одно из величайших ограблений США"

Американский предприниматель Илон Маск назвал Владимира Зеленского чемпионом в ограблении США. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T16:34:00+03:00

2024-12-30T16:34:00+03:00

2024-12-30T18:20:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал Владимира Зеленского чемпионом в ограблении США. "Чемпион всех времен", — написал бизнесмен. Таким образом Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который прокомментировал выделение США 2,5 миллиарда долларов Украине, заявив, что Зеленский "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен". Сегодня президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что урегулирует украинский конфликт путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет добиться этого всего за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Зеленского "торгашом", каждый визит которого в Штаты заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.

https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991928706.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, россия, илон маск, владимир зеленский, дональд трамп, нато