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Маск назвал Зеленского чемпионом за "одно из величайших ограблений США" - РИА Новости, 30.12.2024
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16:34 30.12.2024 (обновлено: 18:20 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/mask-1992083699.html
Маск назвал Зеленского чемпионом за "одно из величайших ограблений США"
Маск назвал Зеленского чемпионом за "одно из величайших ограблений США" - РИА Новости, 30.12.2024
Маск назвал Зеленского чемпионом за "одно из величайших ограблений США"
Американский предприниматель Илон Маск назвал Владимира Зеленского чемпионом в ограблении США. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:34:00+03:00
2024-12-30T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал Владимира Зеленского чемпионом в ограблении США. "Чемпион всех времен", — написал бизнесмен. Таким образом Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который прокомментировал выделение США 2,5 миллиарда долларов Украине, заявив, что Зеленский "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен". Сегодня президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что урегулирует украинский конфликт путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет добиться этого всего за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Зеленского "торгашом", каждый визит которого в Штаты заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991928706.html
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в мире, сша, украина, россия, илон маск, владимир зеленский, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Россия, Илон Маск, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
Маск назвал Зеленского чемпионом за "одно из величайших ограблений США"

Маск назвал Зеленского чемпионом всех времен за одно из величайших ограблений

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал Владимира Зеленского чемпионом в ограблении США.
"Чемпион всех времен", — написал бизнесмен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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Таким образом Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который прокомментировал выделение США 2,5 миллиарда долларов Украине, заявив, что Зеленский "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен".
Сегодня президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что урегулирует украинский конфликт путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет добиться этого всего за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Зеленского "торгашом", каждый визит которого в Штаты заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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В миреСШАУкраинаРоссияИлон МаскВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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