Рейтинг@Mail.ru
Маск рассказал, как будет управляться Марс после колонизации - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 30.12.2024 (обновлено: 06:11 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/mars-1992034209.html
Маск рассказал, как будет управляться Марс после колонизации
Маск рассказал, как будет управляться Марс после колонизации - РИА Новости, 30.12.2024
Маск рассказал, как будет управляться Марс после колонизации
Американский предприниматель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск считает, что после колонизации Марс должен управляться по принципу прямой... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T01:38:00+03:00
2024-12-30T06:11:00+03:00
марс
земля
илон маск
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980481932_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_77848b4fcca704fef1cb34a8a0486474.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск считает, что после колонизации Марс должен управляться по принципу прямой демократии."Марсиане решат, какое у них будет управление. Я рекомендую не представительную, а прямую демократию", — написал Маск в ответ на вопрос пользователя соцсети Х о том, каким образом будет управляться Марс. Маск допустил, что непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, при этом пилотируемые миссии Starship могут отправиться туда в ближайшие четыре года.В сентябре Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелеты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.
https://ria.ru/20241229/mask-1991955205.html
https://ria.ru/20241227/mask-1991623629.html
марс
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980481932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51ea8e829f4bfcb8639d55b4794e9baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марс, земля, илон маск, spacex
Марс, Земля, Илон Маск, SpaceX
Маск рассказал, как будет управляться Марс после колонизации

Маск: после колонизации Марс должен управляться по принципу прямой демократии

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск считает, что после колонизации Марс должен управляться по принципу прямой демократии.
"Марсиане решат, какое у них будет управление. Я рекомендую не представительную, а прямую демократию", — написал Маск в ответ на вопрос пользователя соцсети Х о том, каким образом будет управляться Марс.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Маск одним словом отреагировал на сообщение RT о российской АЭС на Луне
Вчера, 06:03
Маск допустил, что непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, при этом пилотируемые миссии Starship могут отправиться туда в ближайшие четыре года.
В сентябре Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелеты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни
27 декабря, 11:17
 
МарсЗемляИлон МаскSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала