https://ria.ru/20241230/mars-1992034209.html

Маск рассказал, как будет управляться Марс после колонизации

Маск рассказал, как будет управляться Марс после колонизации - РИА Новости, 30.12.2024

Маск рассказал, как будет управляться Марс после колонизации

Американский предприниматель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск считает, что после колонизации Марс должен управляться по принципу прямой... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T01:38:00+03:00

2024-12-30T01:38:00+03:00

2024-12-30T06:11:00+03:00

марс

земля

илон маск

spacex

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск считает, что после колонизации Марс должен управляться по принципу прямой демократии."Марсиане решат, какое у них будет управление. Я рекомендую не представительную, а прямую демократию", — написал Маск в ответ на вопрос пользователя соцсети Х о том, каким образом будет управляться Марс. Маск допустил, что непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, при этом пилотируемые миссии Starship могут отправиться туда в ближайшие четыре года.В сентябре Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелеты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.

https://ria.ru/20241229/mask-1991955205.html

https://ria.ru/20241227/mask-1991623629.html

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марс, земля, илон маск, spacex