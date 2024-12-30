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В Симферополе спасли семь кошек из горящего гаража

В Симферополе спасли семь кошек из горящего гаража - РИА Новости, 30.12.2024

В Симферополе спасли семь кошек из горящего гаража

Сотрудники МЧС России спасли семь кошек в загоревшемся гараже в Симферополе, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T17:36:00+03:00

2024-12-30T17:36:00+03:00

2024-12-30T17:58:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли семь кошек в загоревшемся гараже в Симферополе, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Симферополе в частном подворье загорелся гараж. Из смежного помещения командир отделения пожарной части №6 Максим Кудря вынес семь кошек. Один из пушистиков надышался дымом больше остальных. Котейку откачали, с ним все в порядке", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что пожар произошел из-за короткого замыкания проводки. Огонь на 50 квадратах потушили 12 специалистов и три единицы техники МЧС России.

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происшествия, россия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым