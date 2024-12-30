https://ria.ru/20241230/korrputsiya-1992076965.html

"Тринадцать роллс-ройсов". На Западе ужаснулись объему коррупции на Украине

"Тринадцать роллс-ройсов". На Западе ужаснулись объему коррупции на Украине - РИА Новости, 30.12.2024

"Тринадцать роллс-ройсов". На Западе ужаснулись объему коррупции на Украине

Киевские чиновники купаются в роскоши благодаря деньгам от европейских налогоплательщиков, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T15:26:00+03:00

2024-12-30T15:26:00+03:00

2024-12-30T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Киевские чиновники купаются в роскоши благодаря деньгам от европейских налогоплательщиков, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Пока вы принимаете холодный душ в Германии, запасаетесь консервами в Дании или мерзнете в Великобритании, подумайте о бедных жителях Украины. В этом году они купили всего 13 Rolls Royce Spectre. Отправьте еще денег как можно скорее", — написал он.Ранее украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X сообщила, что в этом году на Украине было куплено 13 Rolls Royce Spectre, стоимость каждого из которых составляет 650 тысяч долларов. Один из автомобилей приобрел депутат Рады Геннадий Вацак, еще несколько были куплены другими депутатами и чиновниками. При этом, по словам журналистки, только трое из покупателей имеют официальные доходы.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО.В ноябре депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.

https://ria.ru/20241230/merkuris-1992074364.html

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