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В Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне - РИА Новости, 30.12.2024
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15:43 30.12.2024 (обновлено: 16:44 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/klin-1992078607.html
В Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне
В Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне - РИА Новости, 30.12.2024
В Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне
В Клину задержали трех мужчин за сожженный венок на Вечном огне, сообщили РИА Новости ГСУ СК по Подмосковью. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T15:43:00+03:00
2024-12-30T16:44:00+03:00
происшествия
клин
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Клину задержали трех мужчин за сожженный венок на Вечном огне, сообщили РИА Новости ГСУ СК по Подмосковью. "Фигуранты задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК России", — сказали в ведомстве.Отмечается, что подозреваемые осквернили монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов и затем сожгли венок.
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клин
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, клин, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Клин, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне

В подмосковном Клину задержали троих мужчин за сожжение венка на Вечном огне

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Клину задержали трех мужчин за сожженный венок на Вечном огне, сообщили РИА Новости ГСУ СК по Подмосковью.
"Фигуранты задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК России", — сказали в ведомстве.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник "Журавли"
3 июня, 23:56
Отмечается, что подозреваемые осквернили монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов и затем сожгли венок.
 
ПроисшествияКлинРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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