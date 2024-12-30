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В Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне
В Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне - РИА Новости, 30.12.2024
В Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне
В Клину задержали трех мужчин за сожженный венок на Вечном огне, сообщили РИА Новости ГСУ СК по Подмосковью. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T15:43:00+03:00
2024-12-30T15:43:00+03:00
2024-12-30T16:44:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Клину задержали трех мужчин за сожженный венок на Вечном огне, сообщили РИА Новости ГСУ СК по Подмосковью. "Фигуранты задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК России", — сказали в ведомстве.Отмечается, что подозреваемые осквернили монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов и затем сожгли венок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, клин, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Клин, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне
В подмосковном Клину задержали троих мужчин за сожжение венка на Вечном огне