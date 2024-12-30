https://ria.ru/20241230/klin-1992078607.html

В Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне

В Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне - РИА Новости, 30.12.2024

В Клину трое мужчин сожгли венок на Вечном огне

В Клину задержали трех мужчин за сожженный венок на Вечном огне, сообщили РИА Новости ГСУ СК по Подмосковью. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T15:43:00+03:00

2024-12-30T15:43:00+03:00

2024-12-30T16:44:00+03:00

происшествия

клин

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Клину задержали трех мужчин за сожженный венок на Вечном огне, сообщили РИА Новости ГСУ СК по Подмосковью. "Фигуранты задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК России", — сказали в ведомстве.Отмечается, что подозреваемые осквернили монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов и затем сожгли венок.

https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html

клин

россия

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, клин, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)