https://ria.ru/20241230/kitaj-1992045418.html

В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель

В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель - РИА Новости, 30.12.2024

В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель

Прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T08:19:00+03:00

2024-12-30T08:19:00+03:00

2024-12-30T08:19:00+03:00

в мире

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

урумчи

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ПЕКИН, 30 дек - РИА Новости. Прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа. После ввода в эксплуатацию тоннель, протяженностью 22,13 километра, сократит время поездки через центральную часть гор Тяньшань с нескольких часов до примерно 20 минут. Тоннель соединит северную и южную части автономного района. Как уточняет агентство, движение по дороге будет полностью открыто в 2025 году. Время в пути между административным центром района городом Урумчи на севере и уездом Лопнур на юге сократится примерно с семи часов до чуть более трех часов.

https://ria.ru/20240810/kitaj-1965354280.html

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

урумчи

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, синьцзян-уйгурский автономный район, китай, урумчи