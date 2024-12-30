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В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель - РИА Новости, 30.12.2024
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08:19 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/kitaj-1992045418.html
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель - РИА Новости, 30.12.2024
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель
Прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T08:19:00+03:00
2024-12-30T08:19:00+03:00
в мире
синьцзян-уйгурский автономный район
китай
урумчи
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ПЕКИН, 30 дек - РИА Новости. Прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа. После ввода в эксплуатацию тоннель, протяженностью 22,13 километра, сократит время поездки через центральную часть гор Тяньшань с нескольких часов до примерно 20 минут. Тоннель соединит северную и южную части автономного района. Как уточняет агентство, движение по дороге будет полностью открыто в 2025 году. Время в пути между административным центром района городом Урумчи на севере и уездом Лопнур на юге сократится примерно с семи часов до чуть более трех часов.
https://ria.ru/20240810/kitaj-1965354280.html
синьцзян-уйгурский автономный район
китай
урумчи
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в мире, синьцзян-уйгурский автономный район, китай, урумчи
В мире, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай, Урумчи
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель

В Китае завершили прокладку самого длинного в мире скоростного тоннеля

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ПЕКИН, 30 дек - РИА Новости. Прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа.
После ввода в эксплуатацию тоннель, протяженностью 22,13 километра, сократит время поездки через центральную часть гор Тяньшань с нескольких часов до примерно 20 минут. Тоннель соединит северную и южную части автономного района.
Как уточняет агентство, движение по дороге будет полностью открыто в 2025 году. Время в пути между административным центром района городом Урумчи на севере и уездом Лопнур на юге сократится примерно с семи часов до чуть более трех часов.
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В миреСиньцзян-Уйгурский автономный районКитайУрумчи
 
 
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