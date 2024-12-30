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"Киевстар" подписал соглашение со Starlink - РИА Новости, 30.12.2024
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13:17 30.12.2024 (обновлено: 13:24 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/kievstar-1992067059.html
"Киевстар" подписал соглашение со Starlink
"Киевстар" подписал соглашение со Starlink - РИА Новости, 30.12.2024
"Киевстар" подписал соглашение со Starlink
Украинский сотовый оператор "Киевстар" заявил о подписании соглашения со спутниковой сетью Starlink для обеспечения связи даже при отсутствии электроснабжения. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T13:17:00+03:00
2024-12-30T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинский сотовый оператор "Киевстар" заявил о подписании соглашения со спутниковой сетью Starlink для обеспечения связи даже при отсутствии электроснабжения. "Мы подписали соглашение со Starlink и начинаем внедрять спутниковую связь Direct to Cell в Украине. Инновационная услуга Direct to Cell обеспечит мобильную связь даже когда: нет света, вы находитесь в отдаленном уголке страны, у всех рядом "не ловит". Сейчас мы начинаем этот масштабный проект, однако до конца 2025 года планируем поделиться первыми результатами", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Киевстар" в соцсети Facebook*. На Украине регулярно вводят графики отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241025/starlink-1979984499.html
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в мире, украина, россия, киевстар, дтэк
В мире, Украина, Россия, Киевстар, ДТЭК
"Киевстар" подписал соглашение со Starlink

"Киевстар" подписал соглашение со Starlink для связи даже без электричества

© Getty Images / SOPA ImagesМагазин компании "Киевстар"
Магазин компании Киевстар - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Getty Images / SOPA Images
Магазин компании "Киевстар". Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинский сотовый оператор "Киевстар" заявил о подписании соглашения со спутниковой сетью Starlink для обеспечения связи даже при отсутствии электроснабжения.
"Мы подписали соглашение со Starlink и начинаем внедрять спутниковую связь Direct to Cell в Украине. Инновационная услуга Direct to Cell обеспечит мобильную связь даже когда: нет света, вы находитесь в отдаленном уголке страны, у всех рядом "не ловит". Сейчас мы начинаем этот масштабный проект, однако до конца 2025 года планируем поделиться первыми результатами", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Киевстар" в соцсети Facebook*.
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На Украине регулярно вводят графики отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме.
В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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