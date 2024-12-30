https://ria.ru/20241230/kazakhstan-1992101026.html
Посольство Казахстана приостановило выдачу ИИН иностранным гражданам
Посольство Казахстана приостановило выдачу ИИН иностранным гражданам - РИА Новости, 30.12.2024
Посольство Казахстана приостановило выдачу ИИН иностранным гражданам
Выдача индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам временно приостановлена, сообщает в понедельник пресс-служба посольства Казахстана в РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T18:59:00+03:00
2024-12-30T18:59:00+03:00
2024-12-30T18:59:00+03:00
казахстан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928174228_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_2573805f9b88c74a34dfa43fdcba69e6.png
АСТАНА, 30 дек - РИА Новости. Выдача индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам временно приостановлена, сообщает в понедельник пресс-служба посольства Казахстана в России. "В связи с окончанием срока действия пилотного проекта "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан", с 1 января 2025 года выдача ИИН иностранным гражданам временно приостановлена", - говорится в сообщении казахстанской дипмиссии. ИИН - это уникальный код в базе данных, он необходим для получения любых цифровых государственных услуг в Казахстане, а также для открытия счетов в казахстанских банках.
https://ria.ru/20241225/samolet-1991165816.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928174228_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_592dcacc6182c43632e5e74ea123f97d.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия
Посольство Казахстана приостановило выдачу ИИН иностранным гражданам
Посольство Казахстана в России приостановило выдачу ИИН иностранным гражданам