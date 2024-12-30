https://ria.ru/20241230/kazakhstan-1992101026.html

Посольство Казахстана приостановило выдачу ИИН иностранным гражданам

Посольство Казахстана приостановило выдачу ИИН иностранным гражданам - РИА Новости, 30.12.2024

Посольство Казахстана приостановило выдачу ИИН иностранным гражданам

Выдача индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам временно приостановлена, сообщает в понедельник пресс-служба посольства Казахстана в РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T18:59:00+03:00

2024-12-30T18:59:00+03:00

2024-12-30T18:59:00+03:00

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АСТАНА, 30 дек - РИА Новости. Выдача индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам временно приостановлена, сообщает в понедельник пресс-служба посольства Казахстана в России. "В связи с окончанием срока действия пилотного проекта "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан", с 1 января 2025 года выдача ИИН иностранным гражданам временно приостановлена", - говорится в сообщении казахстанской дипмиссии. ИИН - это уникальный код в базе данных, он необходим для получения любых цифровых государственных услуг в Казахстане, а также для открытия счетов в казахстанских банках.

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