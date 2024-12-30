https://ria.ru/20241230/karateli-1992040864.html

Жительница Селидово рассказала, как ВСУ расстреливали местных жителей

Жительница Селидово рассказала, как ВСУ расстреливали местных жителей - РИА Новости, 30.12.2024

Жительница Селидово рассказала, как ВСУ расстреливали местных жителей

Украинские военнослужащие в Селидово в ДНР переодевались в форму без знаков отличия и расстреливали местных жителей, рассказала РИА Новости жительница города... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T05:54:00+03:00

2024-12-30T05:54:00+03:00

2024-12-30T09:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

селидово

донецкая народная республика

денис пушилин

родион мирошник

владимир путин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Селидово в ДНР переодевались в форму без знаков отличия и расстреливали местных жителей, рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева.Женщина со своей семьей жила на втором этаже многоэтажного дома, рядом с ней проживал сосед Юрий, с которым во время боевых действий они вместе питались. В один из дней они спустились на первый этаж, чтобы взять лекарства и спальные принадлежности у соседей. Юрий с сыном Ковалевой пошли на кухню, где их заметили украинские боевики, которые попросили мужчину выйти на улицу."Открылась щеколда в подъезде, и раздалась автоматная очередь. И я быстро схватила ребенка…" — сказала собеседница агентства.По словам Ковалевой, они с ребенком закрылась в квартире на втором этаже, где украинские боевики их не нашли."Соседка потом с первого этажа, она говорит: я в глазок видела, но повязки не было. То есть различительных каких-то (знаков. — Прим. ред.), говорит, форму, говорит, я не поняла. Ну, зеленая, зеленая", — добавила очевидица. На вопрос, убивали ли украинские военные мирных жителей, Ковалева ответила утвердительно. "Да, они переодевались и ходили по городу, расстреливали людей", — заявила она. Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Селидово 29 октября.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее в интервью РИА Новости заявил, что свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, в том числе это касается города Селидово. Очевидцы сообщали, что украинские боевики в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово за два дня до прихода российских войск, надеясь обвинить в этом Россию. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются прокуратурой и Следственным комитетом. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и граждан России, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241229/selidovo-1991954417.html

https://ria.ru/20241226/selidovo-1991352279.html

https://ria.ru/20241217/selidovo-1989660809.html

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россия

селидово

донецкая народная республика

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россия, селидово, донецкая народная республика, денис пушилин, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины