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Жительница Селидово рассказала, как ВСУ расстреливали местных жителей - РИА Новости, 30.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:54 30.12.2024 (обновлено: 09:14 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/karateli-1992040864.html
Жительница Селидово рассказала, как ВСУ расстреливали местных жителей
Жительница Селидово рассказала, как ВСУ расстреливали местных жителей - РИА Новости, 30.12.2024
Жительница Селидово рассказала, как ВСУ расстреливали местных жителей
Украинские военнослужащие в Селидово в ДНР переодевались в форму без знаков отличия и расстреливали местных жителей, рассказала РИА Новости жительница города... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T05:54:00+03:00
2024-12-30T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
селидово
донецкая народная республика
денис пушилин
родион мирошник
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Селидово в ДНР переодевались в форму без знаков отличия и расстреливали местных жителей, рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева.Женщина со своей семьей жила на втором этаже многоэтажного дома, рядом с ней проживал сосед Юрий, с которым во время боевых действий они вместе питались. В один из дней они спустились на первый этаж, чтобы взять лекарства и спальные принадлежности у соседей. Юрий с сыном Ковалевой пошли на кухню, где их заметили украинские боевики, которые попросили мужчину выйти на улицу."Открылась щеколда в подъезде, и раздалась автоматная очередь. И я быстро схватила ребенка…" — сказала собеседница агентства.По словам Ковалевой, они с ребенком закрылась в квартире на втором этаже, где украинские боевики их не нашли."Соседка потом с первого этажа, она говорит: я в глазок видела, но повязки не было. То есть различительных каких-то (знаков. — Прим. ред.), говорит, форму, говорит, я не поняла. Ну, зеленая, зеленая", — добавила очевидица. На вопрос, убивали ли украинские военные мирных жителей, Ковалева ответила утвердительно. "Да, они переодевались и ходили по городу, расстреливали людей", — заявила она. Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Селидово 29 октября.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее в интервью РИА Новости заявил, что свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, в том числе это касается города Селидово. Очевидцы сообщали, что украинские боевики в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово за два дня до прихода российских войск, надеясь обвинить в этом Россию. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются прокуратурой и Следственным комитетом. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и граждан России, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241229/selidovo-1991954417.html
https://ria.ru/20241226/selidovo-1991352279.html
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россия
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россия, селидово, донецкая народная республика, денис пушилин, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Селидово, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Родион Мирошник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Жительница Селидово рассказала, как ВСУ расстреливали местных жителей

Жительница Селидово: украинские военные переодевались в форму без знаков отличия

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Селидово в ДНР переодевались в форму без знаков отличия и расстреливали местных жителей, рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева.
Женщина со своей семьей жила на втором этаже многоэтажного дома, рядом с ней проживал сосед Юрий, с которым во время боевых действий они вместе питались. В один из дней они спустились на первый этаж, чтобы взять лекарства и спальные принадлежности у соседей. Юрий с сыном Ковалевой пошли на кухню, где их заметили украинские боевики, которые попросили мужчину выйти на улицу.
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"Открылась щеколда в подъезде, и раздалась автоматная очередь. И я быстро схватила ребенка…" — сказала собеседница агентства.
По словам Ковалевой, они с ребенком закрылась в квартире на втором этаже, где украинские боевики их не нашли.
"Соседка потом с первого этажа, она говорит: я в глазок видела, но повязки не было. То есть различительных каких-то (знаков. — Прим. ред.), говорит, форму, говорит, я не поняла. Ну, зеленая, зеленая", — добавила очевидица.
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На вопрос, убивали ли украинские военные мирных жителей, Ковалева ответила утвердительно.
"Да, они переодевались и ходили по городу, расстреливали людей", — заявила она.
Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Селидово 29 октября.
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее в интервью РИА Новости заявил, что свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, в том числе это касается города Селидово. Очевидцы сообщали, что украинские боевики в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово за два дня до прихода российских войск, надеясь обвинить в этом Россию.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются прокуратурой и Следственным комитетом. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и граждан России, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСелидовоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРодион МирошникВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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