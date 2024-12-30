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Израильская армия вошла в город Аль-Баас на Голанских высотах, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2024
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14:41 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/izrail-1992073299.html
Израильская армия вошла в город Аль-Баас на Голанских высотах, пишут СМИ
Израильская армия вошла в город Аль-Баас на Голанских высотах, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2024
Израильская армия вошла в город Аль-Баас на Голанских высотах, пишут СМИ
Израильские танки и военнослужащие вошли в город Аль-Баас (67 километров к югу от Дамаска) в провинции Эль-Кунейтра на сирийских Голанских высотах, пишет... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:41:00+03:00
2024-12-30T14:41:00+03:00
в мире
сирия
израиль
голанские высоты
биньямин нетаньяху
исраэль кац
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БЕЙРУТ, 30 дек - РИА Новости. Израильские танки и военнослужащие вошли в город Аль-Баас (67 километров к югу от Дамаска) в провинции Эль-Кунейтра на сирийских Голанских высотах, пишет сирийская газета Аль-Ватан. "Оккупационные израильские силы продвинулись посредством танков и бронетехники к городу Ас-Салам (Аль-Баас - прежнее название), дойдя до зданий дома культуры, департамента снабжения, государственной энергокомпании, банка недвижимости и хлебохранилища", - говорится в публикации газеты. По данным издания, израильские военные потребовали от сирийских госслужащих покинуть учреждения по предлогом проведения обысков. На прошлой неделе ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильская армия заняла около 600 квадратных километров территории на юге Сирии, оборудовав там 13 боевых позиций. Ранее в декабре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Параллельно с взятием под контроль буферной зоны на Голанских высотах израильская авиация провела масштабную воздушную операцию по ликвидации военного потенциала вооруженных сил Сирии. В ЦАХАЛ сообщали о практически полной ликвидации сирийской системы ПВО, флота Сирии, уничтожении десятков военных объектов, в том числе оружейных заводов, авиабаз, подземных комплексов и стратегических запасов ракет. В руководстве еврейского государства заявляли, что это сделано с целью предотвратить попадание этих вооружений в руки тех, кто может его использовать против Израиля. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241226/izrail-1991567368.html
https://ria.ru/20241229/izrail-1991961724.html
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в мире, сирия, израиль, голанские высоты, биньямин нетаньяху, исраэль кац, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия вошла в город Аль-Баас на Голанских высотах, пишут СМИ

Аль-Ватан: израильские военные вошли в Аль-Баас на сирийских Голанских высотах

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные в районе Голанских высот
Израильские военные в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные в районе Голанских высот. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 30 дек - РИА Новости. Израильские танки и военнослужащие вошли в город Аль-Баас (67 километров к югу от Дамаска) в провинции Эль-Кунейтра на сирийских Голанских высотах, пишет сирийская газета Аль-Ватан.
"Оккупационные израильские силы продвинулись посредством танков и бронетехники к городу Ас-Салам (Аль-Баас - прежнее название), дойдя до зданий дома культуры, департамента снабжения, государственной энергокомпании, банка недвижимости и хлебохранилища", - говорится в публикации газеты.
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По данным издания, израильские военные потребовали от сирийских госслужащих покинуть учреждения по предлогом проведения обысков.
На прошлой неделе ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильская армия заняла около 600 квадратных километров территории на юге Сирии, оборудовав там 13 боевых позиций.
Ранее в декабре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот.
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29 декабря, 08:04
Параллельно с взятием под контроль буферной зоны на Голанских высотах израильская авиация провела масштабную воздушную операцию по ликвидации военного потенциала вооруженных сил Сирии. В ЦАХАЛ сообщали о практически полной ликвидации сирийской системы ПВО, флота Сирии, уничтожении десятков военных объектов, в том числе оружейных заводов, авиабаз, подземных комплексов и стратегических запасов ракет. В руководстве еврейского государства заявляли, что это сделано с целью предотвратить попадание этих вооружений в руки тех, кто может его использовать против Израиля.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
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