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Умерла старейшая актриса театра имени Гоголя Майя Ивашкевич - РИА Новости, 30.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:56 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/ivashkevich-1992104886.html
Умерла старейшая актриса театра имени Гоголя Майя Ивашкевич
Умерла старейшая актриса театра имени Гоголя Майя Ивашкевич - РИА Новости, 30.12.2024
Умерла старейшая актриса театра имени Гоголя Майя Ивашкевич
Старейшая актриса драматического театра имени Гоголя Майя Ивашкевич скончалась в возрасте 99 лет, сообщается на официальном сайте театра. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T19:56:00+03:00
2024-12-30T19:56:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Старейшая актриса драматического театра имени Гоголя Майя Ивашкевич скончалась в возрасте 99 лет, сообщается на официальном сайте театра. "Сегодня, 30 декабря, на 100-м году жизни скончалась старейшая актриса Театра Гоголя, почетный деятель искусств города Москвы Майя Сергеевна Ивашкевич", - говорится в публикации. Отмечается, что ровесница Театра имени Гоголя - Ивашкевич - была хранителем памяти нескольких театральных эпох и всего полгода не дожила до собственного столетия. Коллеги выразили соболезнования близким артистки. "Мы глубоко скорбим и приносим глубокие соболезнования друзьям, коллегам и близким Майи Сергеевны. О дате прощания с актрисой будет объявлено позднее", - добавляется в публикации. Ивашкевич родилась 22 мая 1925 года. Она окончила студию Камерного театра под руководством А.Я. Таирова. Актриса служила в Театре имени Гоголя с 1960 года.
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Культура, Москва, Новости культуры, Россия
Умерла старейшая актриса театра имени Гоголя Майя Ивашкевич

Почетный деятель искусств Москвы Майя Ивашкевич умерла в возрасте 99 лет

© Фото : Театр Гоголя/TelegramМайя Ивашкевич
Майя Ивашкевич - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Фото : Театр Гоголя/Telegram
Майя Ивашкевич. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Старейшая актриса драматического театра имени Гоголя Майя Ивашкевич скончалась в возрасте 99 лет, сообщается на официальном сайте театра.
"Сегодня, 30 декабря, на 100-м году жизни скончалась старейшая актриса Театра Гоголя, почетный деятель искусств города Москвы Майя Сергеевна Ивашкевич", - говорится в публикации.
Отмечается, что ровесница Театра имени Гоголя - Ивашкевич - была хранителем памяти нескольких театральных эпох и всего полгода не дожила до собственного столетия.
Коллеги выразили соболезнования близким артистки. "Мы глубоко скорбим и приносим глубокие соболезнования друзьям, коллегам и близким Майи Сергеевны. О дате прощания с актрисой будет объявлено позднее", - добавляется в публикации.
Ивашкевич родилась 22 мая 1925 года. Она окончила студию Камерного театра под руководством А.Я. Таирова. Актриса служила в Театре имени Гоголя с 1960 года.
 
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