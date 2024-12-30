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Умерла старейшая актриса театра имени Гоголя Майя Ивашкевич

Умерла старейшая актриса театра имени Гоголя Майя Ивашкевич - РИА Новости, 30.12.2024

Умерла старейшая актриса театра имени Гоголя Майя Ивашкевич

Старейшая актриса драматического театра имени Гоголя Майя Ивашкевич скончалась в возрасте 99 лет, сообщается на официальном сайте театра. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T19:56:00+03:00

2024-12-30T19:56:00+03:00

2024-12-30T19:56:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Старейшая актриса драматического театра имени Гоголя Майя Ивашкевич скончалась в возрасте 99 лет, сообщается на официальном сайте театра. "Сегодня, 30 декабря, на 100-м году жизни скончалась старейшая актриса Театра Гоголя, почетный деятель искусств города Москвы Майя Сергеевна Ивашкевич", - говорится в публикации. Отмечается, что ровесница Театра имени Гоголя - Ивашкевич - была хранителем памяти нескольких театральных эпох и всего полгода не дожила до собственного столетия. Коллеги выразили соболезнования близким артистки. "Мы глубоко скорбим и приносим глубокие соболезнования друзьям, коллегам и близким Майи Сергеевны. О дате прощания с актрисой будет объявлено позднее", - добавляется в публикации. Ивашкевич родилась 22 мая 1925 года. Она окончила студию Камерного театра под руководством А.Я. Таирова. Актриса служила в Театре имени Гоголя с 1960 года.

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