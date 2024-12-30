В Иране заявили, что не вносили изменений в ядерную доктрину
Глава Совбеза Ахмадиян: Иран не вносил изменений в ядерную доктрину
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 30 дек – РИА Новости. Власти Ирана, основываясь на мнении Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, не вносили каких-либо изменений в ядерную доктрину исламской республики, заявил глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян на встрече с главой МИД Омана Бадра аль-Бусаиди.
"На основании мнения Верховного лидера Ирана, никаких изменений в ядерную доктрину исламской республики не вносилось", - приводит иранское агентство Tasnim слова Ахмадияна.
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Бусаиди ранее в понедельник прибыл в Тегеран, где уже провел ряд встреч с официальными лицами Ирана, в частности с главой МИД республики Аббасом Аракчи, президентом Масудом Пезешкианом и главой парламента Мохаммадом Бакером Галибафом.
Иран и Оман ведут активное сотрудничество в различных областях. Как ранее сообщало иранское агентство Mehr, в середине октября 2024 года флоты Ирана, Омана и России проводили военные учения IMEX 2024 в Индийском океане в рамках оборонного сотрудничества. Также Оман предоставлял до октября 2024 года площадку для переговоров между США и Ираном, пока не был остановлен процесс переговоров из-за напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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