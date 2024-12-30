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В Иране заявили, что не вносили изменений в ядерную доктрину - РИА Новости, 30.12.2024
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22:44 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/iran-1992113411.html
В Иране заявили, что не вносили изменений в ядерную доктрину
В Иране заявили, что не вносили изменений в ядерную доктрину - РИА Новости, 30.12.2024
В Иране заявили, что не вносили изменений в ядерную доктрину
Власти Ирана, основываясь на мнении Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, не вносили каких-либо изменений в ядерную доктрину исламской республики, заявил глава РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T22:44:00+03:00
2024-12-30T22:44:00+03:00
в мире
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ТЕГЕРАН, 30 дек – РИА Новости. Власти Ирана, основываясь на мнении Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, не вносили каких-либо изменений в ядерную доктрину исламской республики, заявил глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян на встрече с главой МИД Омана Бадра аль-Бусаиди. "На основании мнения Верховного лидера Ирана, никаких изменений в ядерную доктрину исламской республики не вносилось", - приводит иранское агентство Tasnim слова Ахмадияна. Бусаиди ранее в понедельник прибыл в Тегеран, где уже провел ряд встреч с официальными лицами Ирана, в частности с главой МИД республики Аббасом Аракчи, президентом Масудом Пезешкианом и главой парламента Мохаммадом Бакером Галибафом. Иран и Оман ведут активное сотрудничество в различных областях. Как ранее сообщало иранское агентство Mehr, в середине октября 2024 года флоты Ирана, Омана и России проводили военные учения IMEX 2024 в Индийском океане в рамках оборонного сотрудничества. Также Оман предоставлял до октября 2024 года площадку для переговоров между США и Ираном, пока не был остановлен процесс переговоров из-за напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241227/iran-1991574629.html
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в мире, иран, оман, сша, бадр аль-бусаиди, али хаменеи, аббас аракчи, россия, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Оман, США, Бадр Аль-Бусаиди, Али Хаменеи, Аббас Аракчи, Россия, Масуд Пезешкиан
В Иране заявили, что не вносили изменений в ядерную доктрину

Глава Совбеза Ахмадиян: Иран не вносил изменений в ядерную доктрину

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 30 дек – РИА Новости. Власти Ирана, основываясь на мнении Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, не вносили каких-либо изменений в ядерную доктрину исламской республики, заявил глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян на встрече с главой МИД Омана Бадра аль-Бусаиди.
"На основании мнения Верховного лидера Ирана, никаких изменений в ядерную доктрину исламской республики не вносилось", - приводит иранское агентство Tasnim слова Ахмадияна.
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Бусаиди ранее в понедельник прибыл в Тегеран, где уже провел ряд встреч с официальными лицами Ирана, в частности с главой МИД республики Аббасом Аракчи, президентом Масудом Пезешкианом и главой парламента Мохаммадом Бакером Галибафом.
Иран и Оман ведут активное сотрудничество в различных областях. Как ранее сообщало иранское агентство Mehr, в середине октября 2024 года флоты Ирана, Омана и России проводили военные учения IMEX 2024 в Индийском океане в рамках оборонного сотрудничества. Также Оман предоставлял до октября 2024 года площадку для переговоров между США и Ираном, пока не был остановлен процесс переговоров из-за напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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23 декабря, 18:50
 
В миреИранОманСШАБадр Аль-БусаидиАли ХаменеиАббас АракчиРоссияМасуд Пезешкиан
 
 
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