https://ria.ru/20241230/iran-1992113411.html

В Иране заявили, что не вносили изменений в ядерную доктрину

В Иране заявили, что не вносили изменений в ядерную доктрину - РИА Новости, 30.12.2024

В Иране заявили, что не вносили изменений в ядерную доктрину

Власти Ирана, основываясь на мнении Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, не вносили каких-либо изменений в ядерную доктрину исламской республики, заявил глава РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T22:44:00+03:00

2024-12-30T22:44:00+03:00

2024-12-30T22:44:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 30 дек – РИА Новости. Власти Ирана, основываясь на мнении Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, не вносили каких-либо изменений в ядерную доктрину исламской республики, заявил глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян на встрече с главой МИД Омана Бадра аль-Бусаиди. "На основании мнения Верховного лидера Ирана, никаких изменений в ядерную доктрину исламской республики не вносилось", - приводит иранское агентство Tasnim слова Ахмадияна. Бусаиди ранее в понедельник прибыл в Тегеран, где уже провел ряд встреч с официальными лицами Ирана, в частности с главой МИД республики Аббасом Аракчи, президентом Масудом Пезешкианом и главой парламента Мохаммадом Бакером Галибафом. Иран и Оман ведут активное сотрудничество в различных областях. Как ранее сообщало иранское агентство Mehr, в середине октября 2024 года флоты Ирана, Омана и России проводили военные учения IMEX 2024 в Индийском океане в рамках оборонного сотрудничества. Также Оман предоставлял до октября 2024 года площадку для переговоров между США и Ираном, пока не был остановлен процесс переговоров из-за напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20241227/iran-1991574629.html

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