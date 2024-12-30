https://ria.ru/20241230/gretsiya-1992041348.html

Посол: Греции придется "раскошелиться" при отказе от российского газа

Посол: Греции придется "раскошелиться" при отказе от российского газа - РИА Новости, 30.12.2024

Посол: Греции придется "раскошелиться" при отказе от российского газа

Власти Греции в случае отказа от российского газа по политическим соображениям должны быть готовы "раскошелиться", заявил посол Москвы в Афинах Андрей Маслов. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T06:18:00+03:00

2024-12-30T06:18:00+03:00

2024-12-30T08:32:00+03:00

афины

греция

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АФИНЫ, 30 дек — РИА Новости. Власти Греции в случае отказа от российского газа по политическим соображениям должны быть готовы "раскошелиться", заявил посол Москвы в Афинах Андрей Маслов."Греческое правительство постоянно публично акцентирует задачу по отказу от российского газа. Не берусь судить, насколько это возможно. Афины попытались было заменить российские поставки более дорогостоящим СПГ из других стран, но это обернулось взрывным ростом цен на топливо. Греческие граждане были вынуждены оплачивать непомерные счета за газ и электричество", — сказал он.На российский газ в энергобалансе Греции в 2024 году приходилось примерно 60%, привел посол официальные данные греческой газораспределительной компании DESFA. США поставили перед Европой задачу отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Ради этой цели, в частности, в Александруполисе был построен и три месяца назад введен в эксплуатацию СПГ-терминал."Ввод в эксплуатацию терминала в городе Александруполис, как видите, не сильно повлиял на общую ситуацию. С момента его запуска греческая сторона терминалом не воспользовалась, СПГ через него закупал только болгарский оператор "Булгаргаз", — отметил Маслов.Он не исключил, то Афины к 2027 году все же перестанут закупать газ у России."Вопрос, правда, зачем, и будет ли греческая сторона готова настолько раскошеливаться ради неких политических соображений. Политика политикой, но в некоторых случаях может возобладать элементарный здравый смысл", — заключил посол. Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому ощутимо снизилась.В конце года истекает заключенный в 2019-м пятилетний договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.Президент Владимир Путин во время пресс-конференции уже напомнил об отказе Украины от продления контракта на транзит газа и подчеркнул, что это не проблема России.

https://ria.ru/20241230/gretsiya-1992038445.html

https://ria.ru/20241230/gretsiya-1992036567.html

https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990252041.html

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афины, греция, сша, андрей маслов