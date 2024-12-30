https://ria.ru/20241230/gretsiya-1992040029.html
Россия готова к сотрудничеству с Грецией в Совбезе ООН, заявил посол
Россия готова к сотрудничеству с Грецией в Совбезе ООН, заявил посол - РИА Новости, 30.12.2024
Россия готова к сотрудничеству с Грецией в Совбезе ООН, заявил посол
Россия готова к конструктивному сотрудничеству с Грецией в СБ ООН, заявил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T05:17:00+03:00
2024-12-30T05:17:00+03:00
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АФИНЫ, 30 дек - РИА Новости. Россия готова к конструктивному сотрудничеству с Грецией в СБ ООН, заявил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости. Греция была избрана в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2025-2026 годов. "Как было в своё время подчёркнуто в соответствующем заявлении нашего министерства иностранных дел, рассчитываем, что греческая сторона в ходе своей вахты в Совете Безопасности ООН будет ставить во главу угла общие интересы поддержания международного мира и безопасности, вносить эффективный вклад в реагирование на современные вызовы и угрозы. Наша страна к конструктивному сотрудничеству на такой основе готова", - сказал Маслов. Но как будет в реальности, покажет время, добавил он.
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в мире, греция, андрей маслов, оон, совет безопасности оон, россия
В мире, Греция, Андрей Маслов, ООН, Совет Безопасности ООН, Россия
Россия готова к сотрудничеству с Грецией в Совбезе ООН, заявил посол
Посол Маслов: Россия готова к конструктивному сотрудничеству с Грецией в СБ ООН