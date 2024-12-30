https://ria.ru/20241230/gretsiya-1992038445.html
Греция не меняла подход к отношениям с Россией с начала СВО, заявил посол
Греция не меняла подход к отношениям с Россией с начала СВО, заявил посол - РИА Новости, 30.12.2024
Греция не меняла подход к отношениям с Россией с начала СВО, заявил посол
Греция разорвала сотрудничество и политический диалог с Россией с началом СВО и не изменила подхода к нашей стране за три года, заявил посол РФ в Греции Андрей... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T04:20:00+03:00
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АФИНЫ, 30 дек - РИА Новости. Греция разорвала сотрудничество и политический диалог с Россией с началом СВО и не изменила подхода к нашей стране за три года, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости. "С началом специальной военной операции на Украине Греция разорвала сотрудничество с Россией, которое формировалось на протяжении многих десятилетий. Разрушен целый массив российско-греческого взаимодействия, начиная от политики и экономики и заканчивая культурно-гуманитарной сферой. Спустя почти три года изменений в подходах официальных Афин к нашей стране не произошло. По-прежнему слышим агрессивные антироссийские заявления, беспочвенные, полные русофобии обвинения в наш адрес. Ничего подобного Россия себе в отношении Греции не позволяет", - сказал посол. По его словам, политический диалог прерван греческой стороной, остаются лишь небольшие контакты на уровне МИД – посольство для решения сугубо рабочих вопросов. "Других тем для обсуждения попросту нет", - сказал Маслов. Он отметил также, что после начала СВО греческой стороной было прекращено и межпарламентское взаимодействие. "В парламенте Греции по итогам общенациональных выборов в 2023 году впервые не была сформирована группа дружбы с Россией", - сообщил посол.
https://ria.ru/20241230/gretsiya-1992036567.html
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в мире, греция, россия, украина, андрей маслов
В мире, Греция, Россия, Украина, Андрей Маслов
Греция не меняла подход к отношениям с Россией с начала СВО, заявил посол
Посол Маслов: Греция не изменила подход к России после начала СВО