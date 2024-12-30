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Массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом, заявил посол
Массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом, заявил посол - РИА Новости, 30.12.2024
Массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом, заявил посол
Массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом, Афины из-за снижения турпотока теряют по миллиарду евро в год, заявил посол России в Греции Андрей Маслов... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T03:19:00+03:00
2024-12-30T03:19:00+03:00
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АФИНЫ, 30 дек - РИА Новости. Массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом, Афины из-за снижения турпотока теряют по миллиарду евро в год, заявил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости.В 2013 году Грецию посетили рекордные 1 миллион 300 тысяч русских, последние годы в страну приезжали порядка 800 тысяч россиян в год. "Что касается массового туризма из России в Грецию, то это осталось в прошлом. Сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты отечественных банков, интерес к греческому направлению пошел резко вниз", — сказал посол. Маслов привел статистические данные, согласно которым за десять месяцев Грецию посетили всего 15 тысяч россиян. "По подсчетам греческих отраслевых экспертов, каждый год без российских туристов обходится республике приблизительно в один миллиард евро. Многие местные отрасли лишились прибыли, например, пушно-меховое производство", — сказал дипломат. По его словам, эксперты туристического сектора отмечают интерес россиян к отдыху на греческих курортах класса люкс. "Но это, как вы понимаете, не имеет никакого отношения к массовому туризму", — заметил посол.
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греция, афины, москва, андрей маслов, евросоюз
Греция, Афины, Москва, Андрей Маслов, Евросоюз
Массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом, заявил посол
Посол Маслов: массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом