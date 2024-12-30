https://ria.ru/20241230/gosduma-1992035693.html

В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2024

В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит около 24 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T02:17:00+03:00

2024-12-30T02:17:00+03:00

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общество

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никита чаплин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит около 24 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). Как отмечал ранее Чаплин, страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года, эта мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. "В следующем (2025 - ред.) году средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рублей", - сказал Чаплин.

https://ria.ru/20241224/gosduma-1990919160.html

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общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия