https://ria.ru/20241230/gosduma-1992035693.html
В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году
В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2024
В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году
Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит около 24 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T02:17:00+03:00
2024-12-30T02:17:00+03:00
2024-12-30T04:37:00+03:00
общество
россия
никита чаплин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит около 24 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). Как отмечал ранее Чаплин, страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года, эта мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. "В следующем (2025 - ред.) году средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рублей", - сказал Чаплин.
https://ria.ru/20241224/gosduma-1990919160.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году
Депутат Чаплин: средний размер пенсии по старости составит около 24 тысяч рублей