https://ria.ru/20241230/gorlovka-1992070367.html

В Горловке три человека пострадали в результате обстрелов ВСУ

В Горловке три человека пострадали в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.12.2024

В Горловке три человека пострадали в результате обстрелов ВСУ

Три человека пострадали в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T14:09:00+03:00

2024-12-30T14:09:00+03:00

2024-12-30T14:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 30 декабря по состоянию на 13.00 (совпадает с мск) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА в 09.30: в результате сброса ВОП с БПЛА на автомобиль в жилом массиве "Строитель" пострадали мужчины 1971 и 1978 годов рождения. Обстрел в 11.00: по улице Кончаловского ранен мужчина 1953 года рождения", - говорится в публикации. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241228/vojska-1991908553.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол