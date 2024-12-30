https://ria.ru/20241230/gladkov-1992048505.html

Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году

Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2024

Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, говоря об обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года, отметил, что о погибших будут помнить всегда. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T09:24:00+03:00

2024-12-30T09:24:00+03:00

2024-12-30T16:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, говоря об обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года, отметил, что о погибших будут помнить всегда."Тридцатое декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения", — сказал Гладков в видеосообщении в своем Telegram-канале.Губернатор подчеркнул, что трагедия объединила всех в одну большую семью, где "каждый за каждого"."Спасая, не думая о своей жизни, и все, что мы делаем, мы делаем ради одного — приближаем новую великую победу", — добавил он.Днем 30 декабря 2023 года Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

https://ria.ru/20241105/belgorod-1981997241.html

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)