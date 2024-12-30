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Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:24 30.12.2024 (обновлено: 16:30 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/gladkov-1992048505.html
Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году
Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2024
Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, говоря об обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года, отметил, что о погибших будут помнить всегда. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T09:24:00+03:00
2024-12-30T16:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, говоря об обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года, отметил, что о погибших будут помнить всегда."Тридцатое декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения", — сказал Гладков в видеосообщении в своем Telegram-канале.Губернатор подчеркнул, что трагедия объединила всех в одну большую семью, где "каждый за каждого"."Спасая, не думая о своей жизни, и все, что мы делаем, мы делаем ради одного — приближаем новую великую победу", — добавил он.Днем 30 декабря 2023 года Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году

Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в конце декабря 2023 года

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, говоря об обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года, отметил, что о погибших будут помнить всегда.
"Тридцатое декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения", — сказал Гладков в видеосообщении в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что трагедия объединила всех в одну большую семью, где "каждый за каждого".
"Спасая, не думая о своей жизни, и все, что мы делаем, мы делаем ради одного — приближаем новую великую победу", — добавил он.
Днем 30 декабря 2023 года Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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