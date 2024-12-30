Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году
Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в конце декабря 2023 года
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, говоря об обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года, отметил, что о погибших будут помнить всегда.
"Тридцатое декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения", — сказал Гладков в видеосообщении в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что трагедия объединила всех в одну большую семью, где "каждый за каждого".
"Спасая, не думая о своей жизни, и все, что мы делаем, мы делаем ради одного — приближаем новую великую победу", — добавил он.
Днем 30 декабря 2023 года Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.