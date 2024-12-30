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"Быстрая переброска". СМИ раскрыли план Польши против России - РИА Новости, 30.12.2024
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13:35 30.12.2024 (обновлено: 15:20 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/ft-1992067993.html
"Быстрая переброска". СМИ раскрыли план Польши против России
"Быстрая переброска". СМИ раскрыли план Польши против России - РИА Новости, 30.12.2024
"Быстрая переброска". СМИ раскрыли план Польши против России
Польша планирует построить ведущую к Калининграду дорогу для быстрой переброски военных, пишет Financial Times со ссылкой на МИД страны Мацея Дущика. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Польша планирует построить ведущую к Калининграду дорогу для быстрой переброски военных, пишет Financial Times со ссылкой на МИД страны Мацея Дущика."По словам Дущика, Польша в ближайшие месяцы построит дорогу к границе с Калининградской областью России для быстрой переброски войск и в случае нарушения безопасности", — говорится в материале.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Россией. В Кремле же подчеркивали, что наша страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Глава государства Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20241230/rossiya-1992050802.html
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россия, москва, польша, такер карлсон, владимир путин, нато, в мире
Россия, Москва, Польша, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО, В мире
"Быстрая переброска". СМИ раскрыли план Польши против России

FT: Польша построит дорогу к России для быстрой переброски военных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Польша планирует построить ведущую к Калининграду дорогу для быстрой переброски военных, пишет Financial Times со ссылкой на МИД страны Мацея Дущика.
«
"По словам Дущика, Польша в ближайшие месяцы построит дорогу к границе с Калининградской областью России для быстрой переброски войск и в случае нарушения безопасности", — говорится в материале.
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В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Россией. В Кремле же подчеркивали, что наша страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Глава государства Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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