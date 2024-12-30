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Лучшие фото РИА Новости, декабрь-2024 - РИА Новости, 30.12.2024
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10:00 30.12.2024 (обновлено: 16:54 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/foto-1991816959.html
Лучшие фото РИА Новости, декабрь-2024
Лучшие фото РИА Новости, декабрь-2024 - РИА Новости, 30.12.2024
Лучшие фото РИА Новости, декабрь-2024
Предлагаем вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2024
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фото
россия
анапа
омск
владимир путин
софья акатьева
алина горбачева
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Предлагаем вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
россия
анапа
омск
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, россия, анапа, омск, владимир путин, софья акатьева, алина горбачева
Фото, Россия, Анапа, Омск, Владимир Путин, Софья Акатьева, Алина Горбачева

Лучшие фото РИА Новости, декабрь-2024

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Предлагаем вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Анна Ващенко и Вячеслав Руднев (Узбекистан) выступают с произвольной программой на соревнованиях смешанных дуэтов по синхронному плаванию на "Кубке Федерации" в Олимпийском центре синхронного плавания в Москве.

Анна Ващенко и Вячеслав Руднев (Узбекистан) выступают с произвольной программой на соревнованиях смешанных дуэтов по синхронному плаванию на Кубке федерации в Олимпийском центре синхронного плавания в Москве

Анна Ващенко и Вячеслав Руднев (Узбекистан) выступают с произвольной программой на соревнованиях смешанных дуэтов по синхронному плаванию на "Кубке Федерации" в Олимпийском центре синхронного плавания в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 28
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Софья Акатьева, Алина Горбачева, Дарья Садыкова (слева направо) после жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию в Омске.

Софья Акатьева, Алина Горбачева, Дарья Садыкова после жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию в Омске

Софья Акатьева, Алина Горбачева, Дарья Садыкова (слева направо) после жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию в Омске.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 28
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Владимир Путин общается по телефону с девочкой Таисией Леоновой, пожелание которой он снял с "Елки желаний", 26 декабря 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин общается по телефону с девочкой Таисией Леоновой, пожелание которой он снял с Елки желаний

Владимир Путин общается по телефону с девочкой Таисией Леоновой, пожелание которой он снял с "Елки желаний", 26 декабря 2024 года.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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3 из 28
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАттракцион на Тверской площади.
Аттракцион на Тверской площади
Аттракцион на Тверской площади.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 28
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАквалангист наряжает ель в океанариуме "Москвариум" на ВДНХ.
Аквалангист наряжает ель в океанариуме Москвариум на ВДНХ
Аквалангист наряжает ель в океанариуме "Москвариум" на ВДНХ.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 28
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПосетители на презентации фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве.
Посетители на презентации фестиваля Путешествие в Рождество в Москве
Посетители на презентации фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 28
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдыхающий на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.
Отдыхающий на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Отдыхающий на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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7 из 28
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Участники IX Международного кремлевского благотворительного кадетского бала в Гостином Дворе в Москве.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Участники IX Международного кремлевского благотворительного кадетского бала в Гостином Дворе в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 28
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Владимир Путин во время посещения в Международный день инвалидов Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, 3 декабря 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения в Международный день инвалидов Научно-практического Центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой

Владимир Путин во время посещения в Международный день инвалидов Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, 3 декабря 2024 года.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 28
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения" в корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге.
Открытие выставки Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения в корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге
Открытие выставки "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения" в корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 28
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкНовогоднее украшение в центре Зеленоградска.
Новогоднее украшение в центре Зеленоградска
Новогоднее украшение в центре Зеленоградска.
© РИА Новости / Виталий Невар
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11 из 28
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы.

Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы

Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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12 из 28
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом пассажиров Московского метрополитена.

Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом пассажиров московского метрополитена

Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом пассажиров Московского метрополитена.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 из 28
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

Место крушения самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL в Актау.

Крушение самолета в Актау

Место крушения самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL в Актау.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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14 из 28
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетитель перед началом новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в Москве.
Посетитель перед началом новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в Москве
Посетитель перед началом новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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15 из 28
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Автомобиль российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Автомобиль российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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16 из 28
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Трансляция программы "Итоги года — 2024 с Владимиром Путиным".

Трансляция программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным на экране ноутбука жителя Новосибирска

Трансляция программы "Итоги года — 2024 с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 28
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЕвгения Тарасова в роли Мари в ледовом шоу Татьяны Навки "Щелкунчик".
Евгения Тарасова в роли Мари в ледовом шоу Татьяны Навки Щелкунчик
Евгения Тарасова в роли Мари в ледовом шоу Татьяны Навки "Щелкунчик".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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18 из 28
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Полина Александрова на репетиции спектакля "Мир на двоих" Конного театра Кремлевской школы верховой езды на ВДНХ.

Полина Александрова на репетиции спектакля Мир на двоих Конного театра Кремлевской школы верховой езды

Полина Александрова на репетиции спектакля "Мир на двоих" Конного театра Кремлевской школы верховой езды на ВДНХ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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19 из 28
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЕлизавета Куликова выступает с произвольной программой одиночного женского катания на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
Елизавета Куликова выступает с произвольной программой одиночного женского катания на чемпионате России по фигурному катанию в Омске
Елизавета Куликова выступает с произвольной программой одиночного женского катания на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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20 из 28
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники клубов закаливания и зимнего плавания во время новогоднего забега по улицам Новосибирска.

Участники клубов закаливания и зимнего плавания во время новогоднего забега по улицам Новосибирска

Участники клубов закаливания и зимнего плавания во время новогоднего забега по улицам Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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21 из 28
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Боевая работа артиллерийского расчета 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении.

Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО

Боевая работа артиллерийского расчета 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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22 из 28
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Волонтер поит птицу водой в пункте помощи в Анапе.

Волонтер поит птицу водой в пункте помощи в Анапе

Волонтер поит птицу водой в пункте помощи в Анапе.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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23 из 28
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Акция протеста оппозиции в Тбилиси.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси. 26 октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия Грузинская мечта

Акция протеста оппозиции в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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24 из 28
© РИА Новости / Михаил Божко | Перейти в медиабанк

Последствия пожара в торговом центре "Алания Молл".

Последствия пожара в торговом центре Алания Молл

Последствия пожара в торговом центре "Алания Молл".

© РИА Новости / Михаил Божко
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25 из 28
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБолельщики во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Сибирь" (Новосибирская область) и ХК "Адмирал" (Владивосток).
Болельщики во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Сибирь и Адмирал
Болельщики во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Сибирь" (Новосибирская область) и ХК "Адмирал" (Владивосток).
© РИА Новости / Александр Кряжев
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26 из 28
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 5 со стартовой площадки космодрома Байконур.

Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли Ресурс-П №5 со стартовой площадки космодрома Байконур

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 5 со стартовой площадки космодрома Байконур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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27 из 28
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка у ресторана на улице Ленина в Новосибирске.
Девушка у ресторана на улице Ленина в Новосибирске
Девушка у ресторана на улице Ленина в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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