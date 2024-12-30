Лучшие фото РИА Новости, декабрь-2024
Анна Ващенко и Вячеслав Руднев (Узбекистан) выступают с произвольной программой на соревнованиях смешанных дуэтов по синхронному плаванию на "Кубке Федерации" в Олимпийском центре синхронного плавания в Москве.
Анна Ващенко и Вячеслав Руднев (Узбекистан) выступают с произвольной программой на соревнованиях смешанных дуэтов по синхронному плаванию на "Кубке Федерации" в Олимпийском центре синхронного плавания в Москве.
Софья Акатьева, Алина Горбачева, Дарья Садыкова (слева направо) после жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию в Омске.
Софья Акатьева, Алина Горбачева, Дарья Садыкова (слева направо) после жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию в Омске.
Владимир Путин общается по телефону с девочкой Таисией Леоновой, пожелание которой он снял с "Елки желаний", 26 декабря 2024 года.
Владимир Путин общается по телефону с девочкой Таисией Леоновой, пожелание которой он снял с "Елки желаний", 26 декабря 2024 года.
Участники IX Международного кремлевского благотворительного кадетского бала в Гостином Дворе в Москве.
Участники IX Международного кремлевского благотворительного кадетского бала в Гостином Дворе в Москве.
Владимир Путин во время посещения в Международный день инвалидов Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, 3 декабря 2024 года.
Владимир Путин во время посещения в Международный день инвалидов Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, 3 декабря 2024 года.
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы.
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы.
Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом пассажиров Московского метрополитена.
Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом пассажиров Московского метрополитена.
Место крушения самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL в Актау.
Место крушения самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL в Актау.
Автомобиль российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.
Автомобиль российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.
Трансляция программы "Итоги года — 2024 с Владимиром Путиным".
Трансляция программы "Итоги года — 2024 с Владимиром Путиным".
Полина Александрова на репетиции спектакля "Мир на двоих" Конного театра Кремлевской школы верховой езды на ВДНХ.
Полина Александрова на репетиции спектакля "Мир на двоих" Конного театра Кремлевской школы верховой езды на ВДНХ.
Участники клубов закаливания и зимнего плавания во время новогоднего забега по улицам Новосибирска.
Участники клубов закаливания и зимнего плавания во время новогоднего забега по улицам Новосибирска.
Боевая работа артиллерийского расчета 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении.
Боевая работа артиллерийского расчета 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении.
Волонтер поит птицу водой в пункте помощи в Анапе.
Волонтер поит птицу водой в пункте помощи в Анапе.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси.
Последствия пожара в торговом центре "Алания Молл".
Последствия пожара в торговом центре "Алания Молл".
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 5 со стартовой площадки космодрома Байконур.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 5 со стартовой площадки космодрома Байконур.