https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html

Горячие корсары Балтийского моря разворачивают войну против России

Горячие корсары Балтийского моря разворачивают войну против России - РИА Новости, 30.12.2024

Горячие корсары Балтийского моря разворачивают войну против России

Между католическим Рождеством и Новым годом более чем наглядно проявилось лицемерие европейских СМИ. Если пролистать тамошние газеты за минувший уик-энд, то... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T08:00:00+03:00

2024-12-30T08:00:00+03:00

2024-12-30T08:11:00+03:00

аналитика

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Между католическим Рождеством и Новым годом более чем наглядно проявилось лицемерие европейских СМИ. Если пролистать тамошние газеты за минувший уик-энд, то можно на первых полосах увидеть в качестве главной новости сообщения о захваченном в Финском заливе танкере Eagle S. В некоторых (далеко не во всех) газетах гораздо более скромно упоминают вопиющую атаку на российский сухогруз "Урса Майор", приведшую к его затоплению в Средиземном море. То есть эта новость заинтересовала европейцев гораздо меньше — ведь на дно отправлено российское судно, а значит, и переживать им по этому поводу не надо.Хотя и в первом случае внимание прессы привлекли больше обвинения в том, что экипаж танкера, якобы "действовавший по приказу России", повредил своим якорем подводный кабель между Эстонией и Финляндией, а не последовавшие за этим пиратские действия финского государства, захватившего судно в международных водах. То есть действия финнов не только не получили осуждения, а наоборот, подверглись всеобщему одобрению!Мало того, датские эксперты, которым привели в пример пиратские маневры финнов, вынуждены были оправдываться за то, что их власти не действовали столь же решительно за неделю до инцидента с Eagle S. Тогда сухогруз Yi Peng 3, шедший под китайским флагом, также обвинили в повреждении кабеля недалеко от территории Дании, но судно продолжило движение. Так вот теперь датчане поясняют, что европейцы не рискнули захватывать судно под китайским флагом, опасаясь гневной реакции Китая. А вот с арестом танкера Eagle S такой проблемы не возникает — он приписан к Островам Кука, которые вряд ли будут активно защищать свои права. И никаких же двойных стандартов!Итак, танкер формально принадлежит далекому островному государству. Его экипаж состоит из граждан Грузии и Индии. Но это не мешает европейцам дружно объявлять его орудием "российской гибридной агрессии". Якобы он буквально на днях сгрузил на берег "секретное российское оборудование" (попробуй теперь докажи обратное!) и выполнял приказы России о диверсии против подводного кабеля.Зачем и для чего это понадобилось бы международному экипажу, никто не поясняет. То есть в инциденте с Yi Peng хотя бы писали: "Среди экипажа был один гражданин России" — уже повод для обвинений. А в данном случае и русских пока не нашли, но Россия-то априори во всем виновата!И этого, как мы понимаем, достаточно для начала безудержного воя об "агрессии Москвы". "Россия хочет перенести войну в Европу", — трубит шведская Göteborgs-Posten. И никаких доказательств не надо, газета просто пишет: "Нет никаких сомнений в том, кто стоит за диверсией. Это — часть российской гибридной войны"."Невидимая война против России дошла до наших порогов", — сообщает датская Politiken со ссылкой на недавно назначенного помощника генсека НАТО Жан-Шарля Эллермана-Кингомба. Причем новый натовский чиновник даже не скрывает, что намерен продолжать эту войну и после заключения гипотетического мира на Украине."Путин переносит фронт в Европу", — сообщает своим читателям нидерландская газета NRC. Она ссылается на мнение датского аналитика Андре Якобсона: "Он (Путин) хочет увеличить стоимость нашей поддержки Украины. До сих пор эти затраты были не очень высоки".Подчеркнем, так преподносят новость о поврежденном подводном кабеле и, мягко говоря, не совсем законном захвате Eagle S финнами практически все европейские издания! Особенно, как видим, стараются представители стран Северной Европы, уже обсуждающих идею размещения в их водах натовского "флота сдерживания". Сдерживания России, разумеется.Здесь стоит повториться: это все — о защите подводных кабелей в Балтийском и Северном морях. Но почему же никто не требовал этого после глубоководных подрывов "Северного потока"? Помнится, кто-то в Европе тогда этому даже аплодировал, крича: "Спасибо, США!" И кстати, этот "кто-то" теперь занимает официальную должность главы МИД Польши.Да и сейчас затопление российского сухогруза в Средиземном море мало кого взволновало в Европе. Испанская пресса взахлеб рассказывает о перерезанных кабелях в Балтике, требуя решительных действий против "агрессора", но практически не обращает внимание на то, что кто-то подорвал гражданское судно сравнительно недалеко от берегов Испании, создав угрозу тамошней экологии. А все почему? Да потому, что на дно пущено российское судно. Причем украинские пропагандисты прямо угрожают продолжить такие же диверсионные акции в Европе, но европейцев это совершенно не беспокоит!Итак, спрашивается: кто же кому объявил войну и кто, собственно говоря, сдвинул фронт в Европу? Если европейцы считают, что они могут безнаказанно заниматься пиратскими акциями против российских судов или грузов, то они глубоко ошибаются. Они в итоге добьются и симметричных, и асимметричных ответов со стороны России.Особенно это касается представителей тех североевропейских стран, которые воспылали боевым духом и своими провокационными действиями создают предпосылки для жесткого ответа. Если финны или эстонцы всерьез полагают, что вправе безнаказанно захватывать какие-то российские грузы, они глубоко ошибаются — у России тоже есть возможности зеркально ответить на любые пиратские действия горячих корсаров Балтики.

https://ria.ru/20241227/spasenie-1991577388.html

https://ria.ru/20241228/flot-1991710574.html

https://ria.ru/20241226/nato-1991563323.html

https://ria.ru/20241228/kabel-1991876472.html

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аналитика, технологии, россия, европа, средиземное море, мид польши, нато, северный поток