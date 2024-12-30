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В ЕС допустили использование активов России для поддержки Украины - РИА Новости, 30.12.2024
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11:35 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/es-1992058309.html
В ЕС допустили использование активов России для поддержки Украины
В ЕС допустили использование активов России для поддержки Украины - РИА Новости, 30.12.2024
В ЕС допустили использование активов России для поддержки Украины
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что некоторые из замороженных активов России могут быть использованы, чтобы поддержать Украину. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T11:35:00+03:00
2024-12-30T11:35:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что некоторые из замороженных активов России могут быть использованы, чтобы поддержать Украину. "Мы должны обсудить, как некоторые из замороженных (российских) активов могут быть использованы, чтобы усилить Украину", - заявила Каллас в интервью изданию Welt. По её словам, хотя дискуссии о возможном окончании конфликта важны, в настоящее время основное внимание должно быть уделено тому, чтобы помочь Украине занять позицию силы. "Сегодняшняя мощь Украины на поле боя подготовит почву для будущих переговоров", - добавила Каллас. Кроме того, она обратилась с призывом к странам ЕС инвестировать больше денег в оборону. "Чтобы наши страны оставались в безопасности, Европа должна больше инвестировать в оборону и взять на себя большую ответственность", - сказала Каллас. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241228/rossiya-1991883490.html
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россия, украина, европа, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, welt, g7, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Европа, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, Welt, G7, Санкции в отношении России, В мире
В ЕС допустили использование активов России для поддержки Украины

Каллас: некоторые активы РФ могут быть использованы для поддержки Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что некоторые из замороженных активов России могут быть использованы, чтобы поддержать Украину.
"Мы должны обсудить, как некоторые из замороженных (российских) активов могут быть использованы, чтобы усилить Украину", - заявила Каллас в интервью изданию Welt.
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По её словам, хотя дискуссии о возможном окончании конфликта важны, в настоящее время основное внимание должно быть уделено тому, чтобы помочь Украине занять позицию силы.
"Сегодняшняя мощь Украины на поле боя подготовит почву для будущих переговоров", - добавила Каллас.
Кроме того, она обратилась с призывом к странам ЕС инвестировать больше денег в оборону.
"Чтобы наши страны оставались в безопасности, Европа должна больше инвестировать в оборону и взять на себя большую ответственность", - сказала Каллас.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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РоссияУкраинаЕвропаКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзWeltG7Санкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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