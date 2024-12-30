https://ria.ru/20241230/efimov-1992035027.html

Ефимов: бизнесмены выкупили у Москвы около 600 помещений

Ефимов: бизнесмены выкупили у Москвы около 600 помещений - РИА Новости, 30.12.2024

Ефимов: бизнесмены выкупили у Москвы около 600 помещений

Представители малого и среднего бизнеса выкупили в 2024 году у Москвы около 600 ранее арендованных ими помещений, рассказал заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T12:17:00+03:00

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2024-12-30T12:17:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса выкупили в 2024 году у Москвы около 600 ранее арендованных ими помещений, рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2024 году представители малого и среднего бизнеса воспользовались преимущественным правом и выкупили у города около 600 различных объектов, среди которых четыре отдельных здания. Общая площадь недвижимости превысила 88 тысяч квадратных метров. Это почти на треть больше, чем годом ранее, что говорит о росте активности в сегменте МСП", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он напомнил, что речь идет о преимущественном выкупе. Он становится доступным для тех предпринимателей, которые включены в реестр МСП и арендуют у города объекты не менее одного года. Еще это актуально для площадей для малого бизнеса, которые были арендованы по результатам специализированных аукционов. В таком случае срок аренды должен составлять не менее двух лет.Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в 2024 году по количеству выкупленных объектов лидирует Центральный округ. Здесь приобрели 95 помещений и два здания суммарно на 17 тысяч квадратных метров. Также предпринимателей интересовал выкуп недвижимости в ЮАО (76 объектов, 9,3 тысячи "квадратов") и ЮЗАО (более 70 на 11 тысяч "квадратов").

https://ria.ru/20241229/moskva-1991942658.html

https://ria.ru/20241227/efimov-1991637110.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы