Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: бизнесмены выкупили у Москвы около 600 помещений - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/efimov-1992035027.html
Ефимов: бизнесмены выкупили у Москвы около 600 помещений
Ефимов: бизнесмены выкупили у Москвы около 600 помещений - РИА Новости, 30.12.2024
Ефимов: бизнесмены выкупили у Москвы около 600 помещений
Представители малого и среднего бизнеса выкупили в 2024 году у Москвы около 600 ранее арендованных ими помещений, рассказал заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:17:00+03:00
2024-12-30T12:17:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса выкупили в 2024 году у Москвы около 600 ранее арендованных ими помещений, рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2024 году представители малого и среднего бизнеса воспользовались преимущественным правом и выкупили у города около 600 различных объектов, среди которых четыре отдельных здания. Общая площадь недвижимости превысила 88 тысяч квадратных метров. Это почти на треть больше, чем годом ранее, что говорит о росте активности в сегменте МСП", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он напомнил, что речь идет о преимущественном выкупе. Он становится доступным для тех предпринимателей, которые включены в реестр МСП и арендуют у города объекты не менее одного года. Еще это актуально для площадей для малого бизнеса, которые были арендованы по результатам специализированных аукционов. В таком случае срок аренды должен составлять не менее двух лет.Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в 2024 году по количеству выкупленных объектов лидирует Центральный округ. Здесь приобрели 95 помещений и два здания суммарно на 17 тысяч квадратных метров. Также предпринимателей интересовал выкуп недвижимости в ЮАО (76 объектов, 9,3 тысячи "квадратов") и ЮЗАО (более 70 на 11 тысяч "квадратов").
https://ria.ru/20241229/moskva-1991942658.html
https://ria.ru/20241227/efimov-1991637110.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9b2dc27705603e9527675cd367e1169a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: бизнесмены выкупили у Москвы около 600 помещений

Ефимов: бизнесмены выкупили у Москвы около 600 ранее арендованных помещений

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса выкупили в 2024 году у Москвы около 600 ранее арендованных ими помещений, рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2024 году представители малого и среднего бизнеса воспользовались преимущественным правом и выкупили у города около 600 различных объектов, среди которых четыре отдельных здания. Общая площадь недвижимости превысила 88 тысяч квадратных метров. Это почти на треть больше, чем годом ранее, что говорит о росте активности в сегменте МСП", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Ефимов: на западе Москвы построили 30 школ и детских садов с 2020 года
29 декабря, 13:07
Он напомнил, что речь идет о преимущественном выкупе. Он становится доступным для тех предпринимателей, которые включены в реестр МСП и арендуют у города объекты не менее одного года. Еще это актуально для площадей для малого бизнеса, которые были арендованы по результатам специализированных аукционов. В таком случае срок аренды должен составлять не менее двух лет.
Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в 2024 году по количеству выкупленных объектов лидирует Центральный округ. Здесь приобрели 95 помещений и два здания суммарно на 17 тысяч квадратных метров. Также предпринимателей интересовал выкуп недвижимости в ЮАО (76 объектов, 9,3 тысячи "квадратов") и ЮЗАО (более 70 на 11 тысяч "квадратов").
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Ефимов: по реновации начали переселять жителей трех домов в Соколиной Горе
27 декабря, 12:17
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала