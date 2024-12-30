Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 30,6 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в ЮВАО - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/efimov-1991832537.html
Ефимов: 30,6 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в ЮВАО
Ефимов: 30,6 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в ЮВАО - РИА Новости, 30.12.2024
Ефимов: 30,6 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в ЮВАО
Около 30,6 тысячи жителей юго-востока Москвы получили жилье в новостройках по реновации за шесть лет, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T13:07:00+03:00
2024-12-30T13:07:00+03:00
москва
ювао (москва)
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_0:106:2560:1546_1920x0_80_0_0_054b31640b2787dc6027f58c51418e7c.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Около 30,6 тысячи жителей юго-востока Москвы получили жилье в новостройках по реновации за шесть лет, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Переселение по реновации стартовало на юго-востоке столицы в декабре 2018 года. Первыми предложения квартир от города получили жители дома 101 корпус 2 на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки. К концу 2024 года программой охвачено уже 171 старое здание. Число горожан, получивших в ЮВАО комфортное жилье, достигло около 30,6 тысячи человек", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что показатель на юго-востоке Москвы является самым высоким среди округов города.В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что больше всего жителей, которые получили квартиры в новостройках на юго-востоке Москвы, живут в Люблине – это более 8,3 тысячи человек. Сама реализация программы в округе началась в Кузьминках, где с начала года жилье получили около 6,3 тысячи москвичей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что все дома, которые строят по программе реновации, обеспечат детскими садами, школами, социально-культурными учреждениями и другой необходимой инфраструктурой.
москва
ювао (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_3538abc7f2e2e89d8723ff690f97d22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ювао (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, ЮВАО (Москва), Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 30,6 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в ЮВАО

Ефимов: новое жилье по реновации на юге Москвы получили 30,6 тысячи человек

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Около 30,6 тысячи жителей юго-востока Москвы получили жилье в новостройках по реновации за шесть лет, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Переселение по реновации стартовало на юго-востоке столицы в декабре 2018 года. Первыми предложения квартир от города получили жители дома 101 корпус 2 на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки. К концу 2024 года программой охвачено уже 171 старое здание. Число горожан, получивших в ЮВАО комфортное жилье, достигло около 30,6 тысячи человек", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что показатель на юго-востоке Москвы является самым высоким среди округов города.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что больше всего жителей, которые получили квартиры в новостройках на юго-востоке Москвы, живут в Люблине – это более 8,3 тысячи человек. Сама реализация программы в округе началась в Кузьминках, где с начала года жилье получили около 6,3 тысячи москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что все дома, которые строят по программе реновации, обеспечат детскими садами, школами, социально-культурными учреждениями и другой необходимой инфраструктурой.
 
МоскваЮВАО (Москва)Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала