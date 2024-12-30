https://ria.ru/20241230/efimov-1991832537.html
Ефимов: 30,6 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в ЮВАО
Ефимов: 30,6 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в ЮВАО - РИА Новости, 30.12.2024
Ефимов: 30,6 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в ЮВАО
Около 30,6 тысячи жителей юго-востока Москвы получили жилье в новостройках по реновации за шесть лет, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T13:07:00+03:00
2024-12-30T13:07:00+03:00
2024-12-30T13:07:00+03:00
москва
ювао (москва)
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Около 30,6 тысячи жителей юго-востока Москвы получили жилье в новостройках по реновации за шесть лет, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Переселение по реновации стартовало на юго-востоке столицы в декабре 2018 года. Первыми предложения квартир от города получили жители дома 101 корпус 2 на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки. К концу 2024 года программой охвачено уже 171 старое здание. Число горожан, получивших в ЮВАО комфортное жилье, достигло около 30,6 тысячи человек", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что показатель на юго-востоке Москвы является самым высоким среди округов города.В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что больше всего жителей, которые получили квартиры в новостройках на юго-востоке Москвы, живут в Люблине – это более 8,3 тысячи человек. Сама реализация программы в округе началась в Кузьминках, где с начала года жилье получили около 6,3 тысячи москвичей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что все дома, которые строят по программе реновации, обеспечат детскими садами, школами, социально-культурными учреждениями и другой необходимой инфраструктурой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ювао (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, ЮВАО (Москва), Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 30,6 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в ЮВАО
Ефимов: новое жилье по реновации на юге Москвы получили 30,6 тысячи человек
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Около 30,6 тысячи жителей юго-востока Москвы получили жилье в новостройках по реновации за шесть лет, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Переселение по реновации стартовало на юго-востоке столицы в декабре 2018 года. Первыми предложения квартир от города получили жители дома 101 корпус 2 на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки. К концу 2024 года программой охвачено уже 171 старое здание. Число горожан, получивших в ЮВАО комфортное жилье, достигло около 30,6 тысячи человек", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что показатель на юго-востоке Москвы является самым высоким среди округов города.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что больше всего жителей, которые получили квартиры в новостройках на юго-востоке Москвы, живут в Люблине – это более 8,3 тысячи человек. Сама реализация программы в округе началась в Кузьминках, где с начала года жилье получили около 6,3 тысячи москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что все дома, которые строят по программе реновации, обеспечат детскими садами, школами, социально-культурными учреждениями и другой необходимой инфраструктурой.