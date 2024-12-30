https://ria.ru/20241230/dtp-1992046470.html

В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 30.12.2024

В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Женщина за рулем Lada Vesta столкнулась с автобусом Yutong в Самарской области, в результате водитель легкового автомобиля погибла, четыре человека, включая... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T08:42:00+03:00

2024-12-30T08:42:00+03:00

2024-12-30T08:42:00+03:00

происшествия

авто

самарская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

lada vesta

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САМАРА, 30 дек - РИА Новости. Женщина за рулем Lada Vesta столкнулась с автобусом Yutong в Самарской области, в результате водитель легкового автомобиля погибла, четыре человека, включая трех детей, пострадали, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России. По предварительным данным МВД, в 2.05 мск водитель автомобиля Lada Vesta 1977 года рождения, двигаясь по федеральной трассе М-5 "Урал" в Исаклинском районе, столкнулась с автобусом Yutong, не предоставив ему преимущественного права проезда. "На месте происшествия до приезда бригады скорой помощи погибла водитель легковой автомашины, троим ее пассажирам, двое из которых несовершеннолетние, понадобилась медицинская помощь. Также помощь потребовалась одному несовершеннолетнему пассажиру автобуса", - говорится в сообщении регионального ГУМВД России. Сотрудники Госавтоинспекции направили пассажиров автобуса в пункт назначения другим транспортом. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства аварии. Прокуратура Самарской области сообщила в своем Telegram-канале, что организовала проверку по факту ДТП. В частности, прокуратура Исаклинского района проверяет соблюдение требований законодательства при содержании дорог. На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует зампрокурора Исаклинского района Коба Бендилиани.

https://ria.ru/20241227/dtp-1991698659.html

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происшествия, авто, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), lada vesta