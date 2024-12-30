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Ивлеева заявила о проникновении неизвестного в ее дом - РИА Новости, 30.12.2024
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Шоубиз
 
17:10 30.12.2024 (обновлено: 17:16 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/dom-1992087939.html
Ивлеева заявила о проникновении неизвестного в ее дом
Ивлеева заявила о проникновении неизвестного в ее дом - РИА Новости, 30.12.2024
Ивлеева заявила о проникновении неизвестного в ее дом
Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что неизвестный мужчина не в первый раз проник в её дом, злоумышленник находится у правоохранителей. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T17:10:00+03:00
2024-12-30T17:16:00+03:00
шоубиз
анастасия ивлеева
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что неизвестный мужчина не в первый раз проник в её дом, злоумышленник находится у правоохранителей. "Это не первое проникновение в мой дом этого гражданина… Дурачок остался неудовлетворен и, видимо, решил повторить/закончить свое грязное дело. Сейчас он в руках правоохранительных органов", - написала она в Telegram-канале. По словам Ивлеевой, первая попытка проникнуть в её дом случилась в августе. "Я проснулась от шума, вызванного выбитым в подвале окном. Неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до приезда охраны и силовых служб!" - уточнила она. Ивлеева добавила, что она очень испугалась, после этого случая, по ее словам, пришлось переехать. "Друзья, будьте внимательны! К сожалению, мы живем в то время, когда жизнь нараспашку может сыграть с вами злую шутку. Берегите себя и своих близких. Хочется сказать, что счастье любит тишину, но, как оказалось, еще и безопасность! Безопасность любит тишину", - заключила она.
https://ria.ru/20241220/kirkorov-1990447797.html
https://ria.ru/20241214/ivleeva-1989187718.html
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анастасия ивлеева, россия
Шоубиз, Анастасия Ивлеева, Россия
Ивлеева заявила о проникновении неизвестного в ее дом

Блогер Ивлеева заявила, что неизвестный мужчина не в первый раз проник в ее дом

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анастасия Ивлеева . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что неизвестный мужчина не в первый раз проник в её дом, злоумышленник находится у правоохранителей.
"Это не первое проникновение в мой дом этого гражданина… Дурачок остался неудовлетворен и, видимо, решил повторить/закончить свое грязное дело. Сейчас он в руках правоохранительных органов", - написала она в Telegram-канале.
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По словам Ивлеевой, первая попытка проникнуть в её дом случилась в августе. "Я проснулась от шума, вызванного выбитым в подвале окном. Неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до приезда охраны и силовых служб!" - уточнила она.
Ивлеева добавила, что она очень испугалась, после этого случая, по ее словам, пришлось переехать.
"Друзья, будьте внимательны! К сожалению, мы живем в то время, когда жизнь нараспашку может сыграть с вами злую шутку. Берегите себя и своих близких. Хочется сказать, что счастье любит тишину, но, как оказалось, еще и безопасность! Безопасность любит тишину", - заключила она.
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ШоубизАнастасия ИвлееваРоссия
 
 
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