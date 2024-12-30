Ивлеева заявила о проникновении неизвестного в ее дом
Блогер Ивлеева заявила, что неизвестный мужчина не в первый раз проник в ее дом
Анастасия Ивлеева . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что неизвестный мужчина не в первый раз проник в её дом, злоумышленник находится у правоохранителей.
"Это не первое проникновение в мой дом этого гражданина… Дурачок остался неудовлетворен и, видимо, решил повторить/закончить свое грязное дело. Сейчас он в руках правоохранительных органов", - написала она в Telegram-канале.
Киркоров рассказал, почему Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме
20 декабря, 16:20
По словам Ивлеевой, первая попытка проникнуть в её дом случилась в августе. "Я проснулась от шума, вызванного выбитым в подвале окном. Неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до приезда охраны и силовых служб!" - уточнила она.
Ивлеева добавила, что она очень испугалась, после этого случая, по ее словам, пришлось переехать.
"Друзья, будьте внимательны! К сожалению, мы живем в то время, когда жизнь нараспашку может сыграть с вами злую шутку. Берегите себя и своих близких. Хочется сказать, что счастье любит тишину, но, как оказалось, еще и безопасность! Безопасность любит тишину", - заключила она.
Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии
14 декабря, 10:31