https://ria.ru/20241230/dodon-1992056513.html

Додон назвал причины энергокризиса в Молдавии

Додон назвал причины энергокризиса в Молдавии - РИА Новости, 30.12.2024

Додон назвал причины энергокризиса в Молдавии

Энергокризис в Молдавии возник из-за глупых ошибок правительства, которое не смогло рассчитать риски и договориться с поставщиками о более низких ценах на... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T10:58:00+03:00

2024-12-30T10:58:00+03:00

2024-12-30T10:58:00+03:00

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Энергокризис в Молдавии возник из-за глупых ошибок правительства, которое не смогло рассчитать риски и договориться с поставщиками о более низких ценах на энергоресурсы, считает экс-президент Игорь Додон. Российская компания "Газпром" 28 декабря сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращения поставок российского газа. "Страна снова вошла в холодный сезон с невыученными уроками, с абсолютно глупыми ошибками со стороны правительства, с безответственным отношением правительства и учреждений, а граждане вынуждены расплачиваться за некомпетентность правительства партии "Действие и солидарность" из их собственных карманов", - заявил Додон в интервью порталу "Трибуна". По его словам, большинство экспертов пришли к выводу, что этого кризиса можно было бы избежать, если бы руководство Молдавии проявило минимум осторожности и политической грамотности летом, когда цена на газ были ниже, а переговоры могли быть проще. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20241229/dodon-1992013624.html

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молдавия, игорь додон, газпром, молдовагаз, в мире