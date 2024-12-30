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Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 75 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 75 боевиков ВСУ - РИА Новости, 30.12.2024
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 75 боевиков ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили в течение суток до 75 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два полевых склада... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:28:00+03:00
2024-12-30T12:28:00+03:00
2024-12-30T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили в течение суток до 75 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два полевых склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны (ВСУ - ред.) в районах населенных пунктов Антоновка, Михайловка и Янтарное Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 75 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ и два склада боеприпасов