https://ria.ru/20241230/dnepr-1992063120.html

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 75 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 75 боевиков ВСУ - РИА Новости, 30.12.2024

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 75 боевиков ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили в течение суток до 75 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два полевых склада... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T12:28:00+03:00

2024-12-30T12:28:00+03:00

2024-12-30T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012396_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_eddbf817b5c23370145d9f791cb392b6.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили в течение суток до 75 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два полевых склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны (ВСУ - ред.) в районах населенных пунктов Антоновка, Михайловка и Янтарное Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241230/ukraina-1992059588.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , вооруженные силы украины