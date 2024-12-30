https://ria.ru/20241230/deti-1992137725.html

Дети из ЛНР отправляют сладкие письма бойцам СВО

Дети из ЛНР отправляют сладкие письма бойцам СВО - РИА Новости, 31.12.2024

Дети из ЛНР отправляют сладкие письма бойцам СВО

Дети из разных городов ЛНР отправляют сладкие письма бойцам на передовую, рассказала РИА Новости третьеклассница из Луганска, ученица учебно-воспитательного... РИА Новости, 31.12.2024

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специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганск

артемовский

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 30 дек – РИА Новости. Дети из разных городов ЛНР отправляют сладкие письма бойцам на передовую, рассказала РИА Новости третьеклассница из Луганска, ученица учебно-воспитательного комплекса "Интеллект" Мэри. "Мы в школе писали письмо солдату, а потом с мамой мы решили написать "сладкое письмо". Думаю, им понравится", - рассказала Мэри. Мама Мэри Ирина Водолазова рассказала агентству, что дети с радостью перенимают эту идею и также пытаются вместе с родителями передать бойцам на фронт такие сладкие послания. "Мы уже отправляли такие "сладкие письма" добровольцам, воюющим под Артемовском, и бойцам "Ахмата", нашим луганским бойцам, бойцам ВДВ, наши сладости ели на самых горячих участках фронта. И наш пример вдохновляет и других деток", - рассказала мама Мэри. Сама же школьница считает, что такие подарки помогут бойцам на передовой почувствовать домашний уют и желает всем быстрее вернуться с победой к своим семьям. В этот раз подарок от луганской школьницы отправился к артиллеристам группировки войск "Запад", выполняющим задачи на красно-лиманском участке фронта. "Спасибо Мэри, а самое главное - ее родителям и учителям за такое воспитание! Нам очень приятно! Всех с наступающим Новым годом! Вернемся домой с Победой!" - сказал артиллерист.

https://ria.ru/20241230/bojtsy-1992050568.html

https://ria.ru/20241230/shkolnitsa-1992044928.html

луганская народная республика

луганск

артемовский

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Третьеклассница Мэри из Луганска делает сладкие подарки для бойцов СВО Третьеклассница Мэри из Луганска делает "сладкие письма" бойцам на передовую. В этот раз новогоднее послание ушло артиллеристам группировки "Запад 2024-12-30T12:01 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, луганск, артемовский, воздушно-десантные войска россии