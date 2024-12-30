https://ria.ru/20241230/demokraty-1992089655.html

СМИ: демократы поддерживают Маска в стремлении сократить бюджетные расходы

СМИ: демократы поддерживают Маска в стремлении сократить бюджетные расходы - РИА Новости, 30.12.2024

СМИ: демократы поддерживают Маска в стремлении сократить бюджетные расходы

Демократическая партия США поддерживает американского предпринимателя Илона Маска в его стремлении сократить бюджетные расходы, сообщает британская газета... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T17:30:00+03:00

2024-12-30T17:30:00+03:00

2024-12-30T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Демократическая партия США поддерживает американского предпринимателя Илона Маска в его стремлении сократить бюджетные расходы, сообщает британская газета Financial Times. Ранее победитель выборов президента США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства предприниматель Вивек Рамасвами и Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) - ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов. "Миссия Илона Маска по резкому сокращению федеральных расходов США для Дональда Трампа завоевывает неожиданную аудиторию в Вашингтоне - демократов, которые видят шанс на урезание расходов на оборону и бюрократию. Высокопоставленные политики, включая сенаторов Берни Сандерса и Джона Феттермана, а также растущее число членов палаты представителей от Демократической партии, выражают поддержку некоторым частям кампании Маска по государственной эффективности, которые включают в себя обещание сократить годовые расходы на 2 триллиона долларов", - говорится в публикации. Демократ от Калифонии Ро Ханна в комментарии изданию заявил, что оборонные подрядчики "слишком долго обдирают американцев", и работа с Маском позволит "обуздать расточительные траты Пентагона". Ранее Маск предупреждал, что Штаты очень быстро движутся к банкротству, и обещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа, который теперь стал избранным американским президентом.

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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, министерство обороны сша