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СМИ: демократы поддерживают Маска в стремлении сократить бюджетные расходы - РИА Новости, 30.12.2024
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17:30 30.12.2024 (обновлено: 17:31 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/demokraty-1992089655.html
СМИ: демократы поддерживают Маска в стремлении сократить бюджетные расходы
СМИ: демократы поддерживают Маска в стремлении сократить бюджетные расходы - РИА Новости, 30.12.2024
СМИ: демократы поддерживают Маска в стремлении сократить бюджетные расходы
Демократическая партия США поддерживает американского предпринимателя Илона Маска в его стремлении сократить бюджетные расходы, сообщает британская газета... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T17:30:00+03:00
2024-12-30T17:31:00+03:00
в мире
технологии
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Демократическая партия США поддерживает американского предпринимателя Илона Маска в его стремлении сократить бюджетные расходы, сообщает британская газета Financial Times. Ранее победитель выборов президента США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства предприниматель Вивек Рамасвами и Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) - ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов. "Миссия Илона Маска по резкому сокращению федеральных расходов США для Дональда Трампа завоевывает неожиданную аудиторию в Вашингтоне - демократов, которые видят шанс на урезание расходов на оборону и бюрократию. Высокопоставленные политики, включая сенаторов Берни Сандерса и Джона Феттермана, а также растущее число членов палаты представителей от Демократической партии, выражают поддержку некоторым частям кампании Маска по государственной эффективности, которые включают в себя обещание сократить годовые расходы на 2 триллиона долларов", - говорится в публикации. Демократ от Калифонии Ро Ханна в комментарии изданию заявил, что оборонные подрядчики "слишком долго обдирают американцев", и работа с Маском позволит "обуздать расточительные траты Пентагона". Ранее Маск предупреждал, что Штаты очень быстро движутся к банкротству, и обещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа, который теперь стал избранным американским президентом.
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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Министерство обороны США
СМИ: демократы поддерживают Маска в стремлении сократить бюджетные расходы

FT: Демократическая партия США поддержала Маска в стремлении сократить расходы

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Демократическая партия США поддерживает американского предпринимателя Илона Маска в его стремлении сократить бюджетные расходы, сообщает британская газета Financial Times.
Ранее победитель выборов президента США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства предприниматель Вивек Рамасвами и Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) - ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов.
"Миссия Илона Маска по резкому сокращению федеральных расходов США для Дональда Трампа завоевывает неожиданную аудиторию в Вашингтоне - демократов, которые видят шанс на урезание расходов на оборону и бюрократию. Высокопоставленные политики, включая сенаторов Берни Сандерса и Джона Феттермана, а также растущее число членов палаты представителей от Демократической партии, выражают поддержку некоторым частям кампании Маска по государственной эффективности, которые включают в себя обещание сократить годовые расходы на 2 триллиона долларов", - говорится в публикации.
Демократ от Калифонии Ро Ханна в комментарии изданию заявил, что оборонные подрядчики "слишком долго обдирают американцев", и работа с Маском позволит "обуздать расточительные траты Пентагона".
Ранее Маск предупреждал, что Штаты очень быстро движутся к банкротству, и обещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа, который теперь стал избранным американским президентом.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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В миреТехнологииСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампИлон МаскВивек РамасвамиМинистерство обороны США
 
 
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