https://ria.ru/20241230/chaykovskaya-1991010364.html

Биография Елены Чайковской

Биография Елены Чайковской - РИА Новости, 30.12.2024

Биография Елены Чайковской

Заслуженный тренер СССР Елена Анатольевна Чайковская (урожденная Осипова) родилась 30 декабря 1939 года в Москве в семье актеров Театра имени Моссовета Анатолия РИА Новости, 30.12.2024

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2024-12-30T00:40:00+03:00

2024-12-30T00:40:00+03:00

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Заслуженный тренер СССР Елена Анатольевна Чайковская (урожденная Осипова) родилась 30 декабря 1939 года в Москве в семье актеров Театра имени Моссовета Анатолия Осипова и Татьяны Гольман. После начала Великой Отечественной войны Елена вместе с матерью, немкой по происхождению, были высланы из Москвы в Казахстан. Семья воссоединилась в конце 1946 года благодаря ходатайству ведущих актеров Театра Моссовета.В детстве участвовала в спектаклях Театра им. Моссовета, сыграла эпизодические роли в кинофильмах "Близнецы" (1945), "Слон и веревочка" (1945), "Первоклассница" (1948), "Счастливый рейс" (1949).Фигурным катанием начала заниматься на Стадионе юных пионеров по рекомендации врачей для укрепления здоровья. Ее тренером стала заслуженный мастер спорта СССР Татьяна Толмачева.С 14 лет выступала за "Динамо". В 1955 году заняла третье место на чемпионате СССР в одиночном катании. В 1957 году стала чемпионкой страны. В 1958 году получила бронзовую медаль на чемпионате СССР и заняла третье место на Спартакиаде народов РСФСР.В 1958 году Елена Чайковская завершила спортивную карьеру.В 1964 году окончила балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне - Российский институт театрального искусства – ГИТИС).Еще будучи студенткой, Елена Чайковская была хореографом Татьяны Тарасовой и Георгия Проскурина, а после стала их тренером.Ее программы отличались оригинальностью, она первой в СССР поставила танец под песню "Не спеши" в исполнении Муслима Магомаева.Как тренер Чайковская воспитала олимпийских чемпионов Людмилу Пахомову и Александра Горшкова, Наталью Линичук и Геннадия Карпоносова. Под ее руководством тренировались неоднократный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских Игр Владимир Ковалев, чемпионка мира Мария Бутырская, четырехкратный серебряный призер чемпионатов Европы Владимир Котин, бронзовые призеры чемпионата мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, бронзовые призеры чемпионата СССР Марина Зуева и Андрей Витман.Елена Чайковская фактически создала русскую школу танцев на льду. Благодаря ее усилиям в программу зимних Олимпийских игр были включены танцы на льду.В 1987-1990 годах Елена Чайковская была главным тренером спортивного общества "Динамо" по фигурному катанию.В конце 1980-х - начале 1990-х годах работала над постановками ледовых спектаклей для профессиональных трупп фигуристов.В 1993-1997 годах возглавляла тренерский совет сборной России по фигурному катанию.В настоящее время Елена Чайковская руководит отделением фигурного катания "Конек Чайковской" Центра спорта и образования "Самбо-70".Елена Чайковская является председателем тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России. Профессор Российского института театрального искусства - ГИТИС. Художественный руководитель мастерской по профилю "Хореограф фигурного катания".Мастер спорта СССР (1957), заслуженный тренер СССР (1970), заслуженный деятель искусств РФ (1994). Награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019), литовским орденом Великого князя Литовского Гедиминаса (2000).Отмечена Почетной грамотой президента РФ (2023).В апреле 2019 года Елена Чайковская была включена во Всемирный зал славы фигурного катания.Автор книг "Узоры русского танца" (1972), "Фигурное катание" (1975), "О чем поют коньки" (1979), Конек удачи (1994), "Конек Чайковской. Обратная сторона медалей" (2017). Елена Чайковская замужем. Супруг – известный спортивный журналист Анатолий Чайковский. От первого брака - сын Игорь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, спорт, фигурное катание