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Жители Британии выступают за восстановление связей с Россией, заявил посол - РИА Новости, 30.12.2024
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13:06 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/britaniya-1992066100.html
Жители Британии выступают за восстановление связей с Россией, заявил посол
Жители Британии выступают за восстановление связей с Россией, заявил посол - РИА Новости, 30.12.2024
Жители Британии выступают за восстановление связей с Россией, заявил посол
Все больше жителей Британии выступают за восстановление связей с Россией и не поддерживают конфронтационный курс британских властей, заявил посол России в... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T13:06:00+03:00
2024-12-30T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Все больше жителей Британии выступают за восстановление связей с Россией и не поддерживают конфронтационный курс британских властей, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. "Мы видим, что вопреки создаваемому здесь враждебному и токсичному образу России, все больше жителей Британии выступают за восстановление связей между нашими странами и народами и против тупикового конфронтационного курса британских властей", - говорится в новогоднем обращении посла к российским соотечественникам, поступившем в распоряжение РИА Новости. Посол добавил, что 2024 год вновь подтвердил важность единства и сплоченности среди соотечественников за рубежом. "Отрадно, что даже в нынешних непростых условиях российская диаспора в Великобритании продолжает бережно хранить традиции, продвигает русскую культуру и язык. Успешно проходят творческие вечера, образовательные конференции, кинопоказы и другие важные мероприятия. Они неизменно находят широкий отклик и поддержку, в том числе со стороны неравнодушных британцев", - отметил глава диппредставительства.
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великобритания, андрей келин, россия, в мире
Великобритания, Андрей Келин, Россия, В мире
Жители Британии выступают за восстановление связей с Россией, заявил посол

Посол Келин: все больше британцев выступают за восстановление связей с Россией

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Все больше жителей Британии выступают за восстановление связей с Россией и не поддерживают конфронтационный курс британских властей, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Мы видим, что вопреки создаваемому здесь враждебному и токсичному образу России, все больше жителей Британии выступают за восстановление связей между нашими странами и народами и против тупикового конфронтационного курса британских властей", - говорится в новогоднем обращении посла к российским соотечественникам, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Посол добавил, что 2024 год вновь подтвердил важность единства и сплоченности среди соотечественников за рубежом.
"Отрадно, что даже в нынешних непростых условиях российская диаспора в Великобритании продолжает бережно хранить традиции, продвигает русскую культуру и язык. Успешно проходят творческие вечера, образовательные конференции, кинопоказы и другие важные мероприятия. Они неизменно находят широкий отклик и поддержку, в том числе со стороны неравнодушных британцев", - отметил глава диппредставительства.
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