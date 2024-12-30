На Украине арестовали бригадира ВСУ, который издевался над солдатами
На Украине арестовали бригадира ВСУ Побережнюка, который издевался над солдатами
© Фото : Офис Генерального прокурора/TelegramЗадержание командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка
© Фото : Офис Генерального прокурора/Telegram
Задержание командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олег Побережнюк, в которой издевались над военнослужащими, отправлен под стражу с возможностью внесения залога в 285,3 тысячи долларов, сообщает в понедельник офис генерального прокурора Украины.
Скандал вокруг указанного соединения ВСУ разгорелся 16 декабря. Тогда издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода в той бригаде Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги. Офис генпрокурора Украины 17 декабря заявил, что начал расследовать эти сообщения, против командира части возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении служебным положением. Украинские СМИ писали, что речь идет об Олеге Побережнюке. По решению суда 19 декабря он был взят под стражу, но уже на следующий день вышел под залог. Позднее сообщалось, что его вновь взяли под стражу по новому обвинению.
"Командир 211-й бригады взят под стражу с залогом 12 миллионов гривен (285,3 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
Имени ведомство не называет, однако, согласно украинскому телеканалу "Общественное", речь идет о Побережнюке.
Ранее государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало, что уголовное дело заведено также против командира одного из взводов 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ, его обвиняют в избиении и издевательствах над солдатами. По информации ведомства, в феврале командир избил солдата, потому что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Через месяц он снова избил этого же военнослужащего и привязал его к деревянному кресту.
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