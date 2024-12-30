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Над Орловской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 30.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:57 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/bpla-1992113958.html
Над Орловской областью сбили беспилотник
Над Орловской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 30.12.2024
Над Орловской областью сбили беспилотник
Один беспилотник сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T22:57:00+03:00
2024-12-30T22:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
россия
украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один беспилотник сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. "В результате очередной вражеской атаки в небе над Орловской областью сбит один БПЛА. Информации о повреждениях или пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241230/udar-1992106023.html
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орловская область, андрей клычков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Россия, Украина
Над Орловской областью сбили беспилотник

Губернатор Клычков сообщил о сбитом над Орловской областью беспилотнике

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколки от снаряда
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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Осколки от снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один беспилотник сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"В результате очередной вражеской атаки в небе над Орловской областью сбит один БПЛА. Информации о повреждениях или пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей КлычковРоссияУкраина
 
 
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