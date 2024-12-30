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Над Орловской областью сбили беспилотник

Над Орловской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 30.12.2024

Над Орловской областью сбили беспилотник

Один беспилотник сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T22:57:00+03:00

2024-12-30T22:57:00+03:00

2024-12-30T22:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

россия

украина

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один беспилотник сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. "В результате очередной вражеской атаки в небе над Орловской областью сбит один БПЛА. Информации о повреждениях или пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241230/udar-1992106023.html

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орловская область, андрей клычков, россия, украина