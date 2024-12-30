https://ria.ru/20241230/bolnitsa-1992077364.html

ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках

ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках - РИА Новости, 30.12.2024

ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках

ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, главврач ранен, его заместитель погиб, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T15:37:00+03:00

2024-12-30T15:37:00+03:00

2024-12-30T15:50:00+03:00

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, главврач ранен, его заместитель погиб, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Киевский режим совершил варварскую атаку на здание Алешкинской центральной районной больницы. Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача", - написал Сальдо.Он добавил, что в результате атаки погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов — уроженец Алешек."Это невосполнимая утрата для семьи, коллег и всего медицинского сообщества региона. Искренние слова соболезнования семье Василия Ивановича. Главный врач Владимир Иванович Харлан получил тяжелые осколочные ранения. Это уже второе покушение на главврача", - подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20241230/vsu-1992055177.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия