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ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках
ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках - РИА Новости, 30.12.2024
ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках
ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, главврач ранен, его заместитель погиб, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T15:37:00+03:00
2024-12-30T15:37:00+03:00
2024-12-30T15:50:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, главврач ранен, его заместитель погиб, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Киевский режим совершил варварскую атаку на здание Алешкинской центральной районной больницы. Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача", - написал Сальдо.Он добавил, что в результате атаки погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов — уроженец Алешек."Это невосполнимая утрата для семьи, коллег и всего медицинского сообщества региона. Искренние слова соболезнования семье Василия Ивановича. Главный врач Владимир Иванович Харлан получил тяжелые осколочные ранения. Это уже второе покушение на главврача", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20241230/vsu-1992055177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках
ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках, замглавврача погиб