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ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках - РИА Новости, 30.12.2024
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15:37 30.12.2024 (обновлено: 15:50 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/bolnitsa-1992077364.html
ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках
ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках - РИА Новости, 30.12.2024
ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках
ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, главврач ранен, его заместитель погиб, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T15:37:00+03:00
2024-12-30T15:50:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, главврач ранен, его заместитель погиб, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Киевский режим совершил варварскую атаку на здание Алешкинской центральной районной больницы. Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача", - написал Сальдо.Он добавил, что в результате атаки погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов — уроженец Алешек."Это невосполнимая утрата для семьи, коллег и всего медицинского сообщества региона. Искренние слова соболезнования семье Василия Ивановича. Главный врач Владимир Иванович Харлан получил тяжелые осколочные ранения. Это уже второе покушение на главврача", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20241230/vsu-1992055177.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках

ВСУ атаковали дроном здание больницы в херсонских Алешках, замглавврача погиб

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы
Последствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, главврач ранен, его заместитель погиб, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«
"Киевский режим совершил варварскую атаку на здание Алешкинской центральной районной больницы. Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача", - написал Сальдо.
Он добавил, что в результате атаки погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов — уроженец Алешек.
"Это невосполнимая утрата для семьи, коллег и всего медицинского сообщества региона. Искренние слова соболезнования семье Василия Ивановича. Главный врач Владимир Иванович Харлан получил тяжелые осколочные ранения. Это уже второе покушение на главврача", - подчеркнул Сальдо.
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