https://ria.ru/20241230/bojtsy-1992050568.html
Бойцы СВО поздравили россиян с Новым годом
Бойцы СВО поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2024
Бойцы СВО поздравили россиян с Новым годом
Бойцы СВО записали поздравления для россиян с наступающим Новым годом и Рождеством, в которых поблагодарили близких за поддержку и заботу, а также пожелали... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T09:51:00+03:00
2024-12-30T09:51:00+03:00
2024-12-30T09:51:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бойцы СВО записали поздравления для россиян с наступающим Новым годом и Рождеством, в которых поблагодарили близких за поддержку и заботу, а также пожелали гражданам РФ скорейшего возвращения их родных с победой из зоны боевых действий, видео с поздравлениями предоставил РИА Новости Народный фронт. "Уважаемые земляки, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы все ваши братья, отцы и сыновья вернулись домой с победой. Победа будет за нами, мы победим", - обратился к россиянам боец СВО. Группа российских военнослужащих первого стрелкового батальона 110-й гвардейской мотострелковой бригады Ордена Республики также поздравили россиян с наступающим 2025 годом и поблагодарили всех, кто их поддерживает и о них заботится: матерей, отцов, жен и детей. "Пусть этот год принесет вам много радости и исполнения желаний. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и гармонии во всем. Пусть каждый день будет наполнен яркими моментами и приятными сюрпризами", - отметил ещё один боец СВО.
https://ria.ru/20241229/rossijane-1991986089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новый год
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новый год
Бойцы СВО поздравили россиян с Новым годом
Бойцы СВО поздравили россиян с наступающим Новым годом и Рождеством
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бойцы СВО записали поздравления для россиян с наступающим Новым годом и Рождеством, в которых поблагодарили близких за поддержку и заботу, а также пожелали гражданам РФ скорейшего возвращения их родных с победой из зоны боевых действий, видео с поздравлениями предоставил РИА Новости Народный фронт.
"Уважаемые земляки, поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы все ваши братья, отцы и сыновья вернулись домой с победой. Победа будет за нами, мы победим", - обратился к россиянам боец СВО.
Группа российских военнослужащих первого стрелкового батальона 110-й гвардейской мотострелковой бригады Ордена Республики также поздравили россиян с наступающим 2025 годом и поблагодарили всех, кто их поддерживает и о них заботится: матерей, отцов, жен и детей.
"Пусть этот год принесет вам много радости и исполнения желаний. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и гармонии во всем. Пусть каждый день будет наполнен яркими моментами и приятными сюрпризами", - отметил ещё один боец СВО.