https://ria.ru/20241230/bojtsy-1992050568.html

Бойцы СВО поздравили россиян с Новым годом

Бойцы СВО поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2024

Бойцы СВО поздравили россиян с Новым годом

Бойцы СВО записали поздравления для россиян с наступающим Новым годом и Рождеством, в которых поблагодарили близких за поддержку и заботу, а также пожелали... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T09:51:00+03:00

2024-12-30T09:51:00+03:00

2024-12-30T09:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бойцы СВО записали поздравления для россиян с наступающим Новым годом и Рождеством, в которых поблагодарили близких за поддержку и заботу, а также пожелали гражданам РФ скорейшего возвращения их родных с победой из зоны боевых действий, видео с поздравлениями предоставил РИА Новости Народный фронт. "Уважаемые земляки, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы все ваши братья, отцы и сыновья вернулись домой с победой. Победа будет за нами, мы победим", - обратился к россиянам боец СВО. Группа российских военнослужащих первого стрелкового батальона 110-й гвардейской мотострелковой бригады Ордена Республики также поздравили россиян с наступающим 2025 годом и поблагодарили всех, кто их поддерживает и о них заботится: матерей, отцов, жен и детей. "Пусть этот год принесет вам много радости и исполнения желаний. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и гармонии во всем. Пусть каждый день будет наполнен яркими моментами и приятными сюрпризами", - отметил ещё один боец СВО.

https://ria.ru/20241229/rossijane-1991986089.html

https://ria.ru/20241218/prosba-1989967036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, новый год