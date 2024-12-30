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Бойцы СВО поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2024
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09:51 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/bojtsy-1992050568.html
Бойцы СВО поздравили россиян с Новым годом
Бойцы СВО поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2024
Бойцы СВО поздравили россиян с Новым годом
Бойцы СВО записали поздравления для россиян с наступающим Новым годом и Рождеством, в которых поблагодарили близких за поддержку и заботу, а также пожелали... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T09:51:00+03:00
2024-12-30T09:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бойцы СВО записали поздравления для россиян с наступающим Новым годом и Рождеством, в которых поблагодарили близких за поддержку и заботу, а также пожелали гражданам РФ скорейшего возвращения их родных с победой из зоны боевых действий, видео с поздравлениями предоставил РИА Новости Народный фронт. "Уважаемые земляки, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы все ваши братья, отцы и сыновья вернулись домой с победой. Победа будет за нами, мы победим", - обратился к россиянам боец СВО. Группа российских военнослужащих первого стрелкового батальона 110-й гвардейской мотострелковой бригады Ордена Республики также поздравили россиян с наступающим 2025 годом и поблагодарили всех, кто их поддерживает и о них заботится: матерей, отцов, жен и детей. "Пусть этот год принесет вам много радости и исполнения желаний. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и гармонии во всем. Пусть каждый день будет наполнен яркими моментами и приятными сюрпризами", - отметил ещё один боец СВО.
https://ria.ru/20241229/rossijane-1991986089.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Новый год
Бойцы СВО поздравили россиян с Новым годом

Бойцы СВО поздравили россиян с наступающим Новым годом и Рождеством

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бойцы СВО записали поздравления для россиян с наступающим Новым годом и Рождеством, в которых поблагодарили близких за поддержку и заботу, а также пожелали гражданам РФ скорейшего возвращения их родных с победой из зоны боевых действий, видео с поздравлениями предоставил РИА Новости Народный фронт.
"Уважаемые земляки, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы все ваши братья, отцы и сыновья вернулись домой с победой. Победа будет за нами, мы победим", - обратился к россиянам боец СВО.
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Группа российских военнослужащих первого стрелкового батальона 110-й гвардейской мотострелковой бригады Ордена Республики также поздравили россиян с наступающим 2025 годом и поблагодарили всех, кто их поддерживает и о них заботится: матерей, отцов, жен и детей.
"Пусть этот год принесет вам много радости и исполнения желаний. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и гармонии во всем. Пусть каждый день будет наполнен яркими моментами и приятными сюрпризами", - отметил ещё один боец СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовый год
 
 
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