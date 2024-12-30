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Над Белгородской областью ночью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью ночью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.12.2024
Над Белгородской областью ночью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО ночью уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T07:56:00+03:00
2024-12-30T07:56:00+03:00
2024-12-30T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью ночью сбили украинский беспилотник
Силы ПВО ночью сбили БПЛА ВСУ над Белгородской областью