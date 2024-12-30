https://ria.ru/20241230/belousov-1992051979.html

Белоусов созвонился с детьми участников спецоперации

Белоусов созвонился с детьми участников спецоперации - РИА Новости, 30.12.2024

Белоусов созвонился с детьми участников спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов созвонился с детьми участников специальной военной операции, чьи мечты исполнит в рамках акции "Ёлка желаний", сообщили в РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T10:16:00+03:00

2024-12-30T10:16:00+03:00

2024-12-30T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов созвонился с детьми участников специальной военной операции, чьи мечты исполнит в рамках акции "Ёлка желаний", сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поговорил по телефону c детьми военнослужащих-участников СВО, чьи шарики с новогодними пожеланиями снял с елки в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе разговора девятилетний Иван из Тульской области, мечтающий о поездке в Санкт-Петербург, рассказал министру, что учится в третьем классе, любит животных и больше всего хотел бы посетить зоопарк и увидеть львов. Белоусов сообщил ему о специально разработанной программе, которая помимо зоопарка включает посещение Военно-морского музея, крейсера "Аврора" и других достопримечательностей Северной столицы. Отец Ивана в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. За проявленные в ходе отвагу и самоотверженность он был награжден орденом "Мужества", а также медалями "Жукова" и "Суворова", уточнили в Минобороны РФ. Министр также пообщался с Викторией из Ростова-на-Дону, её братом Егором и их мамой, которые мечтают побывать на военном параде в Москве. Белоусов отметил, что ждет всю их большую семью в Москве, все условия для этого созданы. "Помимо посещения парада Победы на Красной площади, семья сможет побывать в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации, Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" с его интерактивными музейными площадками, бронетехникой, авиацией, военно-тактическими играми, а также в ряде других знаковых мест столицы", - добавили в Минобороны РФ. В завершение разговора Белоусов поздравил всех с наступающим праздником и пожелал всего самого хорошего в новом году

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Белоусов созвонился с детьми участников СВО, чьи мечты исполнит в рамках акции "Елка желаний" Белоусов созвонился с детьми участников СВО, чьи мечты исполнит в рамках акции "Елка желаний" 2024-12-30T10:16 true PT1M35S

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Варвара Скокшина

россия, москва, тульская область, андрей белоусов, "аврора", патриот, новый год