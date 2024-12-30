Рейтинг@Mail.ru
Белоусов созвонился с детьми участников спецоперации - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 30.12.2024 (обновлено: 10:17 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/belousov-1992051979.html
Белоусов созвонился с детьми участников спецоперации
Белоусов созвонился с детьми участников спецоперации - РИА Новости, 30.12.2024
Белоусов созвонился с детьми участников спецоперации
Министр обороны России Андрей Белоусов созвонился с детьми участников специальной военной операции, чьи мечты исполнит в рамках акции "Ёлка желаний", сообщили в РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T10:16:00+03:00
2024-12-30T10:17:00+03:00
россия
москва
тульская область
андрей белоусов
"аврора"
патриот
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992051568_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0ab6b6b8d1071a89f764b7dac5f366d.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов созвонился с детьми участников специальной военной операции, чьи мечты исполнит в рамках акции "Ёлка желаний", сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поговорил по телефону c детьми военнослужащих-участников СВО, чьи шарики с новогодними пожеланиями снял с елки в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе разговора девятилетний Иван из Тульской области, мечтающий о поездке в Санкт-Петербург, рассказал министру, что учится в третьем классе, любит животных и больше всего хотел бы посетить зоопарк и увидеть львов. Белоусов сообщил ему о специально разработанной программе, которая помимо зоопарка включает посещение Военно-морского музея, крейсера "Аврора" и других достопримечательностей Северной столицы. Отец Ивана в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. За проявленные в ходе отвагу и самоотверженность он был награжден орденом "Мужества", а также медалями "Жукова" и "Суворова", уточнили в Минобороны РФ. Министр также пообщался с Викторией из Ростова-на-Дону, её братом Егором и их мамой, которые мечтают побывать на военном параде в Москве. Белоусов отметил, что ждет всю их большую семью в Москве, все условия для этого созданы. "Помимо посещения парада Победы на Красной площади, семья сможет побывать в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации, Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" с его интерактивными музейными площадками, бронетехникой, авиацией, военно-тактическими играми, а также в ряде других знаковых мест столицы", - добавили в Минобороны РФ. В завершение разговора Белоусов поздравил всех с наступающим праздником и пожелал всего самого хорошего в новом году
https://ria.ru/20241225/brechalov-1991338878.html
https://ria.ru/20241226/zhelaniya-1991398765.html
https://ria.ru/20241230/shaman-1992043568.html
россия
москва
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белоусов созвонился с детьми участников СВО, чьи мечты исполнит в рамках акции "Елка желаний"
Белоусов созвонился с детьми участников СВО, чьи мечты исполнит в рамках акции "Елка желаний"
2024-12-30T10:16
true
PT1M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992051568_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1c4cd05142d0c3d0b9c63d1736e73dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, тульская область, андрей белоусов, "аврора", патриот, новый год
Россия, Москва, Тульская область, Андрей Белоусов, "Аврора", Патриот, Новый год
Белоусов созвонился с детьми участников спецоперации

Белоусов созвонился с детьми участников СВО в рамках акции "Елка желаний"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов созвонился с детьми участников специальной военной операции, чьи мечты исполнит в рамках акции "Ёлка желаний", сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поговорил по телефону c детьми военнослужащих-участников СВО, чьи шарики с новогодними пожеланиями снял с елки в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении.
Александр Бречалов на общероссийской акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Бречалов исполнит желания 5 детей участников СВО в акции "Елка желаний"
25 декабря, 21:49
Отмечается, что в ходе разговора девятилетний Иван из Тульской области, мечтающий о поездке в Санкт-Петербург, рассказал министру, что учится в третьем классе, любит животных и больше всего хотел бы посетить зоопарк и увидеть львов.
Белоусов сообщил ему о специально разработанной программе, которая помимо зоопарка включает посещение Военно-морского музея, крейсера "Аврора" и других достопримечательностей Северной столицы.
Отец Ивана в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. За проявленные в ходе отвагу и самоотверженность он был награжден орденом "Мужества", а также медалями "Жукова" и "Суворова", уточнили в Минобороны РФ.
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Министр юстиции исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
26 декабря, 11:15
Министр также пообщался с Викторией из Ростова-на-Дону, её братом Егором и их мамой, которые мечтают побывать на военном параде в Москве. Белоусов отметил, что ждет всю их большую семью в Москве, все условия для этого созданы.
"Помимо посещения парада Победы на Красной площади, семья сможет побывать в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации, Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" с его интерактивными музейными площадками, бронетехникой, авиацией, военно-тактическими играми, а также в ряде других знаковых мест столицы", - добавили в Минобороны РФ.
В завершение разговора Белоусов поздравил всех с наступающим праздником и пожелал всего самого хорошего в новом году
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол во время интервью РИА Новости в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Верховный шаман России рассказал, о чем люди просят духов в новом году
Вчера, 07:35
 
РоссияМоскваТульская областьАндрей Белоусов"Аврора"ПатриотНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала