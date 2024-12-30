Белоусов созвонился с детьми участников спецоперации
Белоусов созвонился с детьми участников СВО в рамках акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов созвонился с детьми участников специальной военной операции, чьи мечты исполнит в рамках акции "Ёлка желаний", сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поговорил по телефону c детьми военнослужащих-участников СВО, чьи шарики с новогодними пожеланиями снял с елки в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора девятилетний Иван из Тульской области, мечтающий о поездке в Санкт-Петербург, рассказал министру, что учится в третьем классе, любит животных и больше всего хотел бы посетить зоопарк и увидеть львов.
Белоусов сообщил ему о специально разработанной программе, которая помимо зоопарка включает посещение Военно-морского музея, крейсера "Аврора" и других достопримечательностей Северной столицы.
Отец Ивана в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. За проявленные в ходе отвагу и самоотверженность он был награжден орденом "Мужества", а также медалями "Жукова" и "Суворова", уточнили в Минобороны РФ.
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Министр также пообщался с Викторией из Ростова-на-Дону, её братом Егором и их мамой, которые мечтают побывать на военном параде в Москве. Белоусов отметил, что ждет всю их большую семью в Москве, все условия для этого созданы.
"Помимо посещения парада Победы на Красной площади, семья сможет побывать в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации, Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" с его интерактивными музейными площадками, бронетехникой, авиацией, военно-тактическими играми, а также в ряде других знаковых мест столицы", - добавили в Минобороны РФ.
В завершение разговора Белоусов поздравил всех с наступающим праздником и пожелал всего самого хорошего в новом году