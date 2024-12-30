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Байден объявил о выделении Украине почти 2,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 30.12.2024
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14:11 30.12.2024 (обновлено: 14:24 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/bayden-1992070661.html
Байден объявил о выделении Украине почти 2,5 миллиарда долларов
Байден объявил о выделении Украине почти 2,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 30.12.2024
Байден объявил о выделении Украине почти 2,5 миллиарда долларов
Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следует из его заявления, опубликованного на сайте Белого дома. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следует из его заявления, опубликованного на сайте Белого дома."Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в публикации.Как отмечает президент США, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI),Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, киев, сша, россия, джо байден, нато
В мире, Украина, Киев, США, Россия, Джо Байден, НАТО
Байден объявил о выделении Украине почти 2,5 миллиарда долларов

Белый дом: Байден объявил о выделении на помощь Украине почти $2,5 миллиарда

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следует из его заявления, опубликованного на сайте Белого дома.
«
"Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в публикации.
Как отмечает президент США, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI),
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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