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Байден рассказал, где пройдет церемония прощания с Джимми Картером - РИА Новости, 30.12.2024
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07:29 30.12.2024 (обновлено: 07:35 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/bayden-1992043182.html
Байден рассказал, где пройдет церемония прощания с Джимми Картером
Байден рассказал, где пройдет церемония прощания с Джимми Картером - РИА Новости, 30.12.2024
Байден рассказал, где пройдет церемония прощания с Джимми Картером
Белый дом уже занимается подготовкой церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, она пройдет в Вашингтоне, заявил действующий американский... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T07:29:00+03:00
2024-12-30T07:35:00+03:00
в мире
сша
джорджия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Белый дом уже занимается подготовкой церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, она пройдет в Вашингтоне, заявил действующий американский лидер Джо Байден. "Мы собираемся провести большую службу в Вашингтоне, округ Колумбия", - заявил Байден в ходе обращения к нации, добавив, что подготовка уже в процессе. Ранее Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера. Он также постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах, на 30 дней. Картера, ушедшего из жизни в возрасте 100 лет, собираются выставить для прощания на 36 часов в основанном им центре в Атланте, штат Джорджия, а затем на самолете транспортируют в Вашингтон для традиционной церемонии прощания с президентами, которую будут транслировать на ТВ, передает газета New York Times, проинформированная о планах прощания с экс-президентом, которые начали строить еще при жизни. Согласно информации газеты, тело Картера будет выставлено в Капитолии на полтора дня, а затем пройдет церемония прощания в Вашингтонском кафедральном соборе. Затем его вновь транспортируют на самолете обратно в Джорджию, где останки будут погребены на семейном участке в городке Плейнс, откуда он родом.
https://ria.ru/20241230/bayden-1992034345.html
https://ria.ru/20241230/tramp-1992033398.html
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в мире, сша, джорджия, джо байден
В мире, США, Джорджия, Джо Байден
Байден рассказал, где пройдет церемония прощания с Джимми Картером

Байден: церемонию прощания с Джимми Картером проведут в Вашингтоне

© AP Photo / Ebrahim NorooziДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Белый дом уже занимается подготовкой церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, она пройдет в Вашингтоне, заявил действующий американский лидер Джо Байден.
"Мы собираемся провести большую службу в Вашингтоне, округ Колумбия", - заявил Байден в ходе обращения к нации, добавив, что подготовка уже в процессе.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Байден выразил соболезнования в связи со смертью Джимми Картера
01:40
Ранее Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера. Он также постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах, на 30 дней.
Картера, ушедшего из жизни в возрасте 100 лет, собираются выставить для прощания на 36 часов в основанном им центре в Атланте, штат Джорджия, а затем на самолете транспортируют в Вашингтон для традиционной церемонии прощания с президентами, которую будут транслировать на ТВ, передает газета New York Times, проинформированная о планах прощания с экс-президентом, которые начали строить еще при жизни.
Согласно информации газеты, тело Картера будет выставлено в Капитолии на полтора дня, а затем пройдет церемония прощания в Вашингтонском кафедральном соборе. Затем его вновь транспортируют на самолете обратно в Джорджию, где останки будут погребены на семейном участке в городке Плейнс, откуда он родом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера
01:22
 
В миреСШАДжорджияДжо Байден
 
 
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